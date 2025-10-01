Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin): Pokazałyśmy, że potrafimy się bić

Autor: Kamil Kozioł
(fot. Materiały prasowe Orlen Superligi)

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał we wtorkowy wieczór Eneę MKS Gniezno 29:27. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tego spotkania.

Paweł Tetelewski (trener PGE MKS El-Volt Lublin)

- Mogę odetchnąć z ulgą. W końcówce zbyt szybko chcieliśmy zdobyć bramkę i zagrać szybką akcję. To sprawiło, że Gniezno odrobiło trochę strat. Całokształt tego spotkania był dobry, dziewczyny pokazały charakter i wolę walki. Wykorzystaliśmy to, że Szimonetta Planeta jest wysoka, więc grała na kole. Joanna Andruszak miała wirusa i nie trenowała. Przyszła z marszu na mecz i w końcówce brakowało już jej sił. Planeta sama podeszła na treningu i powiedziała, że może pomóc na kole, bo kiedyś na tej pozycji grała na Węgrze. Wiktoria Gliwińska ma spore umiejętności. Jeżeli zejdzie z niej stres, to z każdym meczem powinno być coraz lepiej. Naszym kolejnym przeciwnikiem jest KGHM MKS Zagłębie Lubin. Wiemy z kim gramy, ale nie wiemy, w jakim składzie zagramy. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze wskoczy do składu i nam pomoże. Pojedziemy do Lubina powalczyć o dobry wynik. Jedziemy w dobrym nastroju, bo po części udało się zmazać plamę z Piotrkowa Trybunalskiego. Drużynę poznaje się w momentach, kiedy się przyklęknie i idzie gorzej. Tak jak we wtorek, bo staraliśmy się walczyć w każdym momencie tego spotkania.

Dominika Więckowska (kapitan PGE MKS El-Volt Lublin)

- To nie był łatwy mecz. Zespoły w Superlidze potrafią walczyć i grać, dlatego każdy mecz jest ciężki. Wiedziałyśmy, że musimy zacząć mocno i od początku grać bardzo ambitnie. Zespół z Gniezna postawił nam ciężkie warunki. Pokazałyśmy jednak, że potrafimy się bić. Nasza bramka także super podbijała piłki. Mecz w Piotrkowie Trybunalskim był obecny w naszych głowach, bo zaprezentowałyśmy styl, który jest nie do zaakceptowania. Nawet po takim meczu, trzeba podnieść klatę do przodu i walczyć.

Dominika Więckowska (PGE MKS El-Volt Lublin): Pokazałyśmy, że potrafimy się bić

PKO BP EKSTRAKLASA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Górnik Zabrze 1-1
Korona Kielce - Lechia Gdańsk 3-0
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2-2
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2
Widzew Łódź - Raków Częstochowa 0-1
Wisła Płock - GKS Katowice 1-1
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia 4-0
Motor Lublin - Radomiak Radom 2-2

Tabela:

1. Górnik 10 19 15-8
2. Cracovia 9 18 17-10
3. Korona 10 18 14-7
4. Jagiellonia 9 18 16-12
5. Wisła Płock 9 17 11-6
6. Legia 9 15 12-6
7. Lech 9 15 17-16
8. Zagłębie 9 13 20-13
9. Radomiak 10 12 17-18
10. Motor 9 11 11-14
11. Raków 9 11 10-13
12. Widzew 10 10 13-13
13. Pogoń 10 10 14-19
14. Bruk-Bet 10 9 13-17
15. Arka 10 9 5-14
16. Katowice 10 8 11-21
17. Piast 8 7 7-9
18. Lechia 10 6 18-25

