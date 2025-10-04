Recydywista za kierownicą. Tym razem skończyło się mandatem w wysokości 4 tys.zł

Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Otrzymał też 14 punktów karnych oraz mandat w wysokości 4000 zł – ponieważ nie był to jego pierwszy taki wybryk.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych, często najtragiczniejszych w skutkach. – Kilka zaoszczędzonych minut nie jest warte ryzyka utraty życia czy zdrowia – podkreślają funkcjonariusze.

Jesień to trudny czas na drogach

Policjanci zwracają uwagę, że jesienią warunki jazdy stają się szczególnie wymagające. Deszcz, mgła, szybko zapadający zmrok i śliska nawierzchnia zwiększają ryzyko wypadków. Dlatego każdy kierujący powinien dostosować prędkość do sytuacji na drodze i zachować szczególną ostrożność – zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych i w obszarach zabudowanych.

Apel jest prosty: zwolnij i jedź bezpiecznie.