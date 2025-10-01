Budowa ekspresówki do Zamościa przyspiesza

Projekt zakłada budowę dwujezdniowej drogi, przebiegającej przez powiat świdnicki i krasnostawski oraz gminy Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny.

– Trasa poprowadzona zostanie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na przebudowanym węźle Piaski Wschód, gdzie S17 będzie się krzyżować z S12 Piaski – Dorohusk. Na trasie powstaną trzy kolejne węzły drogowe, czyli Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik – tłumaczył Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Wraz z budową trasy ekspresowej powstaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt.

Wydanie decyzji ZRID pozwoli wykonawcy rozpocząć prace budowlane. Decyzja określi również granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie administracyjne, ustalające wysokość odszkodowań poprowadzi wojewoda lubelski.

Koszt budowy tego odcinka S17 wyniesie 810 mln zł. Cała trasa Lublin – Zamość powinna być gotowa do końca 2030 roku.

Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem jest podzielona na dziewięć odcinków, o łącznej długości 115 km. Ich szacunkowa wartość to 4,5 mld zł. Zaawansowanie na każdym z nich jest różne i wynika m.in. z terminu uzyskania decyzji środowiskowej, podpisania umowy z wykonawcami czy uzyskania decyzji ZRID.

Ruszyły już pierwsze prace na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne, o łącznej długości prawie 30 km. Jeszcze w tym roku spodziewamy się uzyskania decyzji ZRID dla odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski o długości 18,5 km.

– Złożyliśmy wnioski do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinków Piaski Wschód – Łopiennik oraz Izbica – Zamość Sitaniec, a niebawem planujemy złożenie wniosku dla odcinka Krasnystaw – Izbica. W tym roku ogłosimy także przetargi na dwa brakujące fragmenty S17: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, w sumie ponad 20 km, które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrain – dodał Łukasz Minkiewicz.

Ostatnią częścią S17 będzie ok. 2-kilometrowy odcinek trasy w okolicy Hrebennego prowadzący do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

Źródło: GDDKiA Lublin