Budowa ekspresówki do Zamościa przyspiesza

Autor: Zdjęcie autora oprac. – p.p.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne (fot. GDDKiA Lublin)

Kolejny odcinek S17 Lublin – Zamość zacznie nabierać realnych kształtów. Wykonawca ponad 16-kilometrowego fragmentu tej trasy, pomiędzy Piaskami a Łopiennikiem, złożył do wojewody lubelskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie decyzji oraz rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku.

Projekt zakłada budowę dwujezdniowej drogi, przebiegającej przez powiat świdnicki i krasnostawski oraz gminy Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny.

– Trasa poprowadzona zostanie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na przebudowanym węźle Piaski Wschód, gdzie S17 będzie się krzyżować z S12 Piaski – Dorohusk. Na trasie powstaną trzy kolejne węzły drogowe, czyli Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik – tłumaczył Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.

Wraz z budową trasy ekspresowej powstaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt.

Wydanie decyzji ZRID pozwoli wykonawcy rozpocząć prace budowlane. Decyzja określi również granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie administracyjne, ustalające wysokość odszkodowań poprowadzi wojewoda lubelski.

Koszt budowy tego odcinka S17 wyniesie 810 mln zł. Cała trasa Lublin – Zamość powinna być gotowa do końca 2030 roku.

Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem jest podzielona na dziewięć odcinków, o łącznej długości 115 km. Ich szacunkowa wartość to 4,5 mld zł. Zaawansowanie na każdym z nich jest różne i wynika m.in. z terminu uzyskania decyzji środowiskowej, podpisania umowy z wykonawcami czy uzyskania decyzji ZRID.

Ruszyły już pierwsze prace na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne, o łącznej długości prawie 30 km. Jeszcze w tym roku spodziewamy się uzyskania decyzji ZRID dla odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski o długości 18,5 km.

– Złożyliśmy wnioski do wojewody lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinków Piaski Wschód – Łopiennik oraz Izbica – Zamość Sitaniec, a niebawem planujemy złożenie wniosku dla odcinka Krasnystaw – Izbica. W tym roku ogłosimy także przetargi na dwa brakujące fragmenty S17: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, w sumie ponad 20 km, które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrain – dodał Łukasz Minkiewicz.

Ostatnią częścią S17 będzie ok. 2-kilometrowy odcinek trasy w okolicy Hrebennego prowadzący do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat
Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat

Budowa odcinka S17 między Tomaszowem Lubelskim a Hrebennem

Kolejne odkrycie przy budowie S17. To ludzkie kości?

To pierwsze tablice drogowe w Puławach, które uwzględniają otwarcie ekspresowej obwodnicy, do którego doszło w 2018 roku
Puławy

Pierwsze tablice, które "widzą" obwodnicę Puław. Takich zmian będzie więcej

