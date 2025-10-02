O Dzieciach Zamojszczyzny w Książnicy Zamojskiej. Spotkanie z Agnieszką Jaczyńską

Spotkanie „Świadkowie historii” zaplanowano na wtorek, 7 października o godz. 12. Agnieszka Jaczyńska porozmawia wówczas z czytelnikami i poprowadzi warsztaty dla ósmoklasistów. To wydarzenie jest jednym z elementów realizowanego przez Książnicę Zamojską projektu „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny”, którego celem jest ocalenie od zapomnienia losów najmłodszych ofiar wysiedleń z lat 1942–1943.

Jaczyńska zna tę historię nie tylko z racji wykształcenia. Jest córką nieżyjącego już Juliana Grudnia, Dziecka Zamojszczyzny, wieloletniego prezesa zamojskiego Okręgu Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Uczy historii i pracuje jako wicedyrektor w Zespole Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. Zawodowo specjalizuje się w edukacji historycznej z zakresu historii najnowszej. Jest członkinią Rady Ekspertów przy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Brała udział w opracowania wspólnego podręcznika do historii „Europa. Nasza Historia”. To również autorka wielu wystaw, publikacji naukowych i dydaktycznych, m.in. Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna "Pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie” (2012 r.). W 2013 r. książka otrzymała Nagrodę KLIO III stopnia w kategorii autorskiej oraz była nominowana do Nagrody Historycznej „Polityki”.

W wyniku zeszłorocznych wyborów samorządowych weszła do Rady Miasta Zamość z listy Koalicji Obywatelskiej.