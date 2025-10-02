Prezydent listy pisze, ministerstwo nie odpowiada. Chodzi o Pałac Zamoyskich

Rafał Zwolak, który jest prezydentem Zamościa od wiosny 2024, już w w grudniu rozmawiał o ratowaniu zabytku z Bożeną Żelazowską, kiedy wiceminister kultury odwiedziła miasto. W styczniu br. wystosował do niej list. Postulował w nim „wsparcie oraz podjęcie działań” w sprawie zabytkowej budowli stanowiącej integralną częścią zespołu urbanistycznego Starego Miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

„Pałac Zamoyskich to bezcenny zabytek o ogromnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, a jego odrestaurowanie przyczyniłoby się do zachowania tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń” – napisał. I apelował o pomoc, bo, jak podkreślał, rewitalizacja obiektu wymaga ogromnych nakładów, na które zadłużonego samorządu nie stać. Prosił o wskazanie źródeł, z których samorząd mógłby pozyskać środki. Pytał również Żelazowską, czy istnieje możliwość przekazania Pałacu Zamoyskich na stan Skarbu Państwa.

Po miesiącu wysłał jeszcze jeden list do tej samej adresatki. Tym razem jednak złożył resortowi kultury konkretną propozycję. W zabytkowym gmachu widziałby bowiem Centrum Eksperymentalno-Naukowe dla dzieci i młodzieży. Jak podkreślał wówczas, tego rodzaju inwestycja nie tylko przyczyniłaby się do rozwoju edukacji, ale również pozwoliła na ocalenie zabytku, a ponadto stanowiła impuls do rozwoju turystyki i gospodarki w regionie.