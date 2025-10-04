Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. „Zawsze gotowi, zawsze blisko”

Święto WOT przypada w rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego – organizacji, która powstała w nocy z 26 na 27 września 1939 r. Prezydent przypomniał, że rocznica ta upamiętnia bohaterstwo żołnierzy Armii Krajowej i konspiratorów cywilnych, którzy nie wahali się stanąć do walki o niepodległość.

– Dziedzictwo to, wzbogacone o niezłomną postawę żołnierzy podziemia antykomunistycznego, stanowi fundament etosu współczesnych Wojsk Obrony Terytorialnej, które od ponad ośmiu lat kontynuują najlepsze tradycje polskiego oręża – napisał w liście prezydent Nawrocki.

Prezydent podziękował terytorialsom za służbę, gotowość do działania i obecność w lokalnych społecznościach. Przypomniał o ich udziale w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, ochronie granic i reagowaniu na nowe zagrożenia.

„Filar bezpieczeństwa Polski”

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał Wojska Obrony Terytorialnej „filarem bezpieczeństwa Polski”. W liście do uczestników napisał, że WOT są spadkobiercami tradycji Armii Krajowej, a jednocześnie nowoczesnym rodzajem sił zbrojnych rozwijającym zdolności bezzałogowe.

– Łączycie pamięć o przeszłości z odpowiedzialnością za przyszłość, za silną i bezpieczną Rzeczpospolitą – podkreślił szef MON.

Zwrócił też uwagę na różnorodność żołnierzy tej formacji – od studentów, nauczycieli i przedsiębiorców po pielęgniarki, informatyków i ratowników medycznych. – Ta różnorodność stanowi ogromną siłę waszej formacji i wyjątkowo mocno wiąże ją ze społeczeństwem – napisał.

„Znaczenie terytorialsów rośnie z każdym dniem”

Szef Sztabu Generalnego WP, gen. Wiesław Kukuła, podkreślił w swoim liście, że WOT stanowią ważny element systemu obrony państwa. – W obliczu wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą znaczenie terytorialsów rośnie z każdym dniem – zaznaczył.

Dowódca WOT, gen. bryg. Krzysztof Stańczyk, przypomniał, że w szeregach formacji służy ponad 43,5 tys. żołnierzy. – Przez minione lata wielokrotnie udowadnialiśmy, że Wojska Obrony Terytorialnej są tam, gdzie ojczyzna nas potrzebuje – powiedział.

Formacja wspiera Straż Graniczną, pomaga ofiarom powodzi i wichur, uczestniczy w akcjach ratunkowych oraz chroni strategiczne obiekty, takie jak POLLOG Hub w Jasionce. Codziennie zadania wykonuje ponad 1,5 tys. żołnierzy WOT.

Po apelu na Rynku Wielkim odbyła się defilada pododdziałów WOT, a następnie w parku przy Pałacu Zamoyskich zaprezentowano sprzęt i wyposażenie żołnierzy.

Lubelscy terytorialsi

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała w 2016 roku jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty w Lublinie, Dęblinie, Bezwoli, Kraśniku i Zamościu. Brygada liczy ponad 3,1 tys. żołnierzy, w tym 20 proc. kobiet. Średni wiek ochotników to 35 lat.

Misją WOT w czasie pokoju jest przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, wsparcie akcji ratunkowych i pomoc lokalnym społecznościom. W czasie wojny terytorialsi mają bronić terenów, z których się wywodzą, oraz wspierać pozostałe rodzaje sił zbrojnych.

Motto formacji pozostaje niezmienne: „Zawsze gotowi, zawsze blisko.”