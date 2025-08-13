Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Wyścig Tour de Pologne nie po raz pierwszy zawitał do Zamościa. Już kilka lat temu ścigali się tutaj mężczyźni. We wtorek na starcie wyznaczonym na Rynku Wielkim stanęły kobiety: 117 zawodniczek z 20 międzynarowych ekip.

Nie jest tajemnicą, że aby gościć u siebie taką imprezę trzeba zapłacić. Ile wydał na to Zamość? - Dokładnie 70 tys. zł – odpowiada Jacek Bełz, rzecznik prezydenta. Dodaje, że wydatek był zaplanowany w budżecie, bo rozmowy o goszczeniu imprezy w mieście trwały od dawna, a negocjacje były długie. – I owocne, bo kwota do jakiej zeszliśmy jest kilkukrotnie niższa od tej jaką pierwotnie zaproponowali organizatorzy – podkreśla Bełz.

Jego zdaniem to są dobrze wydane pieniądze, bo „ekwiwalent promocyjny” wielokrotnie przewyższa 70 tys. zł. – Sygnał telewizyjny nadawany z Zamościa trafił do 65 krajów świata. Gdybyśmy chcieli wykupić sobie taką promocję, wydatki szłyby w miliony – przekonuje rzecznik prezydenta.

Na obecności wydarzenia w mieście i gości zarobić też mogli miejscowi hotelarze i restauratorzy. Co prawda zawodniczki w Zamościu nie nocowały, ale wiele ekip dotarło do miasta już dzień wcześniej, by od wtorkowego świtu przygotowywać imprezę np. rozstawiając sprzęt.

Bełz ocenia, że Zamość w telewizyjnych relacjach pokazał się z jak najlepszej strony. Stare Miasto filmowane ze śmigłowca, z dronów, także z ziemi pojawiło się w wielu przebitkach ze startu honorowego. Śmigłowiec przelatywał nad Zamościem również przy wyjeździe i powrocie do miasta. A z ekranu płynęły pochwały dla stanu ulic w mieście.

– Komentatorzy bardzo ciekawie opowiadali przy tym o unikatowej architekturze, układzie urbanistycznym, o zabytkowym charakterze miasta. To była naprawdę atrakcyjna prezentacja, a pod koniec wyścigu wszyscy mieli okazję zobaczyć wielki baner wywieszony przez Zarząd Dróg Grodzkich z napisem „Tour de Pologne Women. Witamy w Zamościu” – podsumowuje Jacek Bełz.

Dodajmy, że pierwszy etap był promocją nie tylko Zamościa, ale również Roztocza. Kolarki przejechały m.in. przez Jacnię, Krasnobród, Józefów, Zwierzyniec i Szczebrzeszyn

Dzisiaj TdP kobiet gościł w Chełmie, jutro zawodniczki będą ścigały się na trasie z Nałęczowa do Kraśnika.