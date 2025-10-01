Warszawianka w Ratuszu, dziedzictwo Olędrów na zdjęciach

Pochodzący z Niderlandów Olędrzy pojawili się na naszych ziemiach w XVI wieku. W swojej ojczyźnie stawiali czoła prześladowaniom religijnym, jako przedstawiciele holenderskiego odłamu protestantyzmu. Do ówczesnej Polski byli zapraszani i osiedlali się na terenach zalewowych doliny Wisły i ciężko tutaj pracowali, m.in. budując podwyższenia, jazy, groble i rowy melioracyjne. Wiedzieli, jak budować, jak kierować wodą, jak się przed nią uchronić i jak z nią żyć, a na dodatek chętnie się tą wiedzą dzielili z miejscowymi.

Ostatni Olędrzy opuścili Polskę wraz z końcem II wojny. Pozostało już niewiele śladów ich osadnictwa, ale zachował się specyficzny krajobraz ze szpalerami wierzb głowiastych, widoczny w okolicach Wisły i jej dopływów.

Cykl fotograficzny Doroty Raczyńskiej, która pokaże swoje zdjęcia w Zamościu to spojrzenie na materialne i pozamaterialne dziedzictwo Olędrów w Warszawie i w jej okolicach.

Mieszkająca w warszawie autorka wystawy jest artystką wizualną tworzącą na pograniczu fotografii, grafiki i reportażu. Jest absolwentką lubelskiego UMCS, Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz programów mentorskich Sputnik Photos i Fundacji Pix.house.

„Jej prace często zawierają element tajemnicy, co ma źródło w dziecięcym odkryciu zjawiska camera obscura” – czytamy w zaproszeniu na wystawę w Galerii Fotografii Ratusz. Ekspozycja będzie tutaj udostępniana do 6 listopada.

Wystawa jest organizowana przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne przy wsparciu finansowym Miasta Zamość.