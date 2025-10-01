Porozumienie na rzecz pacjentów. Uniwersytet Medyczny i dwa szpitale połączą siły

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy w obszarze opieki nad pacjentami, dydaktyki i badań naukowych. – Chcemy, aby nasz wojewódzki szpital współpracował ze szpitalem klinicznym. Tu nie ma mowy o żadnej konkurencji, tylko o wzajemnym uzupełnianiu, żeby jakość opieki nad pacjentem była na najwyższym poziomie – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.

Dzięki współpracy dwie największe placówki medyczne w regionie będą mogły dzielić się bazą łóżkową, infrastrukturą, sprzętem i wiedzą specjalistyczną. To ma umożliwić sprawne przekazywanie pacjentów wymagających leczenia niedostępnego w danej jednostce. – Kompleksowość udzielania świadczeń to domena szpitala wielospecjalistycznego. To porozumienie ułatwi specjalistom wzajemne konsultacje i przekazywanie pacjentów. To także ukłon w stronę seniorów, którzy po leczeniu potrzebują dalszej opieki – zaznaczył Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Podobnego zdania jest dyrektor USK nr 4. – Dla regionalnej ochrony zdrowia to ogromny krok. Współpraca oznacza krótszy czas oczekiwania, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót pacjenta do zdrowia – mówił Michał Szabelski.

Na współpracy skorzysta również Uniwersytet Medyczny w Lublinie. – Mówimy o dwóch największych szpitalach, w dodatku bardzo aktywnych. Ta konsolidacja może stać się elementem stabilizacji i poprawy opieki nad pacjentem. Szpital wspiera nasze potrzeby edukacyjne, a my działamy w centrum wsparcia badań klinicznych – podkreślił prof. Wojciech Załuska, rektor uczelni.

Porozumienie otwiera nowe możliwości także w zakresie telemedycyny i cyfryzacji usług. Zdalne konsultacje specjalistyczne i płynne przekazywanie pacjentów mają stać się standardem. Szczegóły współpracy zostaną doprecyzowane w osobnych umowach.