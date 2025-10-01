Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Porozumienie na rzecz pacjentów. Uniwersytet Medyczny i dwa szpitale połączą siły

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
(fot. UMWL/nadesłane)

Wspólne działanie zamiast konkurencji – takie podejście przyświeca porozumieniu, które podpisano we wtorek. List intencyjny w tej sprawie podpisali: Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4.

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy w obszarze opieki nad pacjentami, dydaktyki i badań naukowych. – Chcemy, aby nasz wojewódzki szpital współpracował ze szpitalem klinicznym. Tu nie ma mowy o żadnej konkurencji, tylko o wzajemnym uzupełnianiu, żeby jakość opieki nad pacjentem była na najwyższym poziomie – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.

Dzięki współpracy dwie największe placówki medyczne w regionie będą mogły dzielić się bazą łóżkową, infrastrukturą, sprzętem i wiedzą specjalistyczną. To ma umożliwić sprawne przekazywanie pacjentów wymagających leczenia niedostępnego w danej jednostce. – Kompleksowość udzielania świadczeń to domena szpitala wielospecjalistycznego. To porozumienie ułatwi specjalistom wzajemne konsultacje i przekazywanie pacjentów. To także ukłon w stronę seniorów, którzy po leczeniu potrzebują dalszej opieki – zaznaczył Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Podobnego zdania jest dyrektor USK nr 4. – Dla regionalnej ochrony zdrowia to ogromny krok. Współpraca oznacza krótszy czas oczekiwania, krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót pacjenta do zdrowia – mówił Michał Szabelski.

Na współpracy skorzysta również Uniwersytet Medyczny w Lublinie. – Mówimy o dwóch największych szpitalach, w dodatku bardzo aktywnych. Ta konsolidacja może stać się elementem stabilizacji i poprawy opieki nad pacjentem. Szpital wspiera nasze potrzeby edukacyjne, a my działamy w centrum wsparcia badań klinicznych – podkreślił prof. Wojciech Załuska, rektor uczelni.

Porozumienie otwiera nowe możliwości także w zakresie telemedycyny i cyfryzacji usług. Zdalne konsultacje specjalistyczne i płynne przekazywanie pacjentów mają stać się standardem. Szczegóły współpracy zostaną doprecyzowane w osobnych umowach.

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Poprzednik wybrał instytut w Puławach. Szpital w Parczewie ma nową szefową

Taki kalendarz wyda miasto na 2026 rok. Zdjęcia zrobili mieszkańcy
galeria

Taki kalendarz wyda miasto na 2026 rok. Zdjęcia zrobili mieszkańcy

W styczniu ośnieżony park miejski, w kwietniu Brama Szczebrzeska, w lipcu staromiejskie podcienia ulicy Staszica, a w październiku osnuty mgłą pomnik założyciela miasta, a na okładce oczywiście Rynek Wielki. Takie m.in. zdjęcia będą zdobić miejski kalendarz Zamościa na rok 2026.
Paweł Stolarski w meczu z Radomiakiem zaliczył występ numer 200 w najwyższej klasie rozgrywkowej

Paweł Stolarski (Motor Lublin): Nie można mówić, że jest dramat czy katastrofa

Rozmowa z Pawłem Stolarskim, zawodnikiem Motoru Lublin
Wspólne działanie zamiast konkurencji – takie podejście przyświeca porozumieniu, które podpisano we wtorek. List intencyjny w tej sprawie podpisali: Urząd Marszałkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4.
Pierwszy wspólny pochód lubelskich uczelni odbył się w 2023 roku.
Lublin

Studenci i wykładowcy wyjdą na ulice. Dziś wspólna inauguracja roku akademickiego

Lublin, w którym studiuje blisko 60 tysięcy osób, dziś oficjalnie rozpocznie nowy rok akademicki. Wspólna inauguracja szkół wyższych zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich odbędzie się po raz trzeci.
Maria Prieto O'Mullony to najlepsza zawodniczka PGE MKS EL-Volt w tym sezonie

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Eneę MKS Gniezno

Wicemistrzynie Polski pragnęły zrehabilitować się za porażkę w ostatniej kolejce w rywalizacji z MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Udało się to, chociaż zmagania z Eneą MKS Gniezno nie należały do najłatwiejszych.
Rok po aferze z alkotubkami. Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi wciąż bez zmian
Rok po aferze z alkotubkami. Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi wciąż bez zmian

Minął rok od wybuchu afery wokół tzw. alkotubek – kolorowych saszetek z alkoholem, przypominających opakowania dziecięcych musów owocowych. Choć Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wtedy szybkie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, projekt od ponad pół roku utknął na etapie konsultacji publicznych.
Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

Krótka okazała się przygoda Macieja Stolarczyka w Górniku Łęczna. Wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów był ostatnim, w którym 53-latek poprowadził zielono-czarnych w Betclic I Lidze
Biegali pośród samochodów. Kto nie dopilnował?

Biegali pośród samochodów. Kto nie dopilnował?

Podczas wrześniowego Biegu Koziołka doszło do niebezpiecznej sytuacji. Uczestnicy biegu znaleźli się pośród jadących ulicami Nadbystrzycką i Narutowicza aut. – Taka sytuacja, kiedy musimy poruszać wokół jadących aut, jest niedopuszczalna – komentuje jeden z biegaczy.

Dwóch mężczyzn z regionu wpadło z narkotykami. Grożą im surowe kary

Dwóch mężczyzn z regionu wpadło z narkotykami. Grożą im surowe kary

Policjanci z Białej Podlaskiej i Parczewa mają za sobą udane akcje wymierzone w osoby zajmujące się narkotykami. W ręce funkcjonariuszy wpadli dwaj mieszkańcy regionu – 37-latek z Białej Podlaskiej i 30-latek z gminy Siemień. Obaj usłyszeli już zarzuty, a teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.
Zdjęcie ilustracyjne

22. rosyjski dron „schował się” w kukurydzy

To już 22. dron znaleziony w Polsce po rosyjskiej prowokacji z 10 września. Ostatniego znaleziono w powiecie działdowskim, w kukurydzy. Pewnie nie jest to koniec.
Mieszkańcy Lublina protestujący przeciwko budowie spalarni Kom – Eko

Hańba! – krzyczeli mieszkańcy Lublina. Burza w sądzie wokół budowy spalarni śmieci

Jeśli w Lublinie powstaną aż trzy planowane spalarnie śmieci, miasto w ich liczebności stanie się ewenementem na skalę kraju. Powoli rozstrzygają się losy pierwszej z tych instalacji – tej firmowanej przez Kom-Eko. „Hańba! Kłamstwa!” – krzyczeli mieszkańcy Lublina do pełnomocnika spółki podczas rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

Wiadukt nad DK2 też będzie przebudowany

Janowska i drogi dojazdowe z węzła A2 wciąż w projektowaniu

Projektowanie się wydłuża i przebudowa ulicy Janowskiej nie ruszy w tym roku. Podobnie zresztą jest z rozbudową dróg wojewódzkich od węzła A2.

74-latka straciła ponad 55 tysięcy złotych. Myślała, że inwestuje na giełdzie

74-latka straciła ponad 55 tysięcy złotych. Myślała, że inwestuje na giełdzie

74-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego straciła dorobek życia. Padła ofiarą oszustwa internetowego – sądziła, że pomnaża swoje pieniądze, inwestując je na giełdzie.

Dogaszanie pożaru warsztatu samochodowego. Z ogniem walczyło 13 zastępów strażaków
galeria

Dogaszanie pożaru warsztatu samochodowego. Z ogniem walczyło 13 zastępów strażaków

W chwili obecnej trwa dogaszanie pożaru warsztatu przy ulicy Bulwarowej w Lublinie. Warunki są trudne. Z żywiołem walczyło 60 strażaków.

Stasiak za Kamolę w Grupie Azoty "Puławy"
Puławy

Stasiak za Kamolę w Grupie Azoty "Puławy"

W czwartek, 25 września, decyzją rady nadzorczej Grupy Azoty "Puławy" pełniącą obowiązki prezesa zarządu tej spółki została jej dotychczasowa wiceprezes, Katarzyna Stasiak. Nowa menedżer zastąpiła Huberta Kamolę, który przed tygodniem zrezygnował z kierowania puławskimi Azotami.

Taki kalendarz wyda miasto na 2026 rok. Zdjęcia zrobili mieszkańcy
galeria

07:37 Taki kalendarz wyda miasto na 2026 rok. Zdjęcia zrobili mieszkańcy

07:04

Paweł Stolarski (Motor Lublin): Nie można mówić, że jest dramat czy katastrofa

06:58

Porozumienie na rzecz pacjentów. Uniwersytet Medyczny i dwa szpitale połączą siły

06:41

Studenci i wykładowcy wyjdą na ulice. Dziś wspólna inauguracja roku akademickiego

22:34

PGE MKS El-Volt Lublin pokonał Eneę MKS Gniezno

20:41

Rok po aferze z alkotubkami. Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi wciąż bez zmian

19:55

Maciej Stolarczyk nie jest już trenerem Górnika Łęczna

Jacek Braciak w serialu Glina. Nowy Rozdział
film

Glina. Nowy Rozdział: Premiera za dwa tygodnie. Zwiastun juz teraz (wideo)

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Farming Simulator 25: Highlands Fishing
film

Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Co nas czeka w kampanii dla jednego gracza? (wideo)

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?
film

Pierwszy weekend jesieni. Jak wypadnie pogodowo?

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt
Atmosfera na trybunach ciągle znakomita, ale Motor wywalczył tylko punkt

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy
galeria

Zabawne memy na Dzień Chłopaka. Takie życzenia zapamięta każdy

Bartłomiej Kseniak zawodnik KS SNAJPER (z tarczą) - zwycięzca w dwóch kategoriach pistoletowych.
galeria

Celowali patriotycznie. Memoriał Strzelecki Żołnierzy i Powstańców

Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin
Marzą o tym, by być radcami prawnymi. Przed nimi pierwszy egzamin

Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę
Już po licencjacie. Kolejne czepkowanie w AZ i pierwsze umowy o pracę

Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców
Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu
XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ
galeria

Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat