Na tej trasie autobusy zastąpią pociągi. Modernizacja linii

Na trasie z Białej Podlaskiej do Terespola niektóre pociągi zastąpią autobusy

Od 11 marca na trasie kolejowej z Białej Podlaskiej do Terespola zniknie część pociągów. Zastąpią je autobusy.

– Ma to związek z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury na linii nr 2 – mówi Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity. To PKP Polskie Linie Kolejowe odpowiadają za inwestycję.

– Skutkuje to zmianą organizacji ruchu części naszych pociągów. Obecnie na trasie Warszawa –Terespol kursują 4 pary połączeń dziennie – precyzuje Ziemska.

Pociąg Skaryna, relacji Warszawa – Brześć będzie pokonywał całą trasę bez zmian. Pociąg TLK Starzyński będzie kursował z i do Białej Podlaskiej, a następnie pasażerowie pojadą do i z Terespola zastępczymi autobusami. Z kolei, pociąg TLK Niemcewicz, z Warszawy do Terespola pojedzie na całej trasie.

– Natomiast w drugą stronę będzie zmiana. Z Terespola do Białej Podlaskiej będzie kursował autobus, a następnie pasażerowie będą kontynuowali podróż pociągiem – zaznacza Marta Ziemska.

W przypadku pociągu TLK Polonez, relacji Warszawa – Moskwa, wagony międzynarodowe pojadą całą trasą, a wagony jadące tylko na odcinku krajowym skończą bieg w Białej Podlaskiej.

– Godziny kursowania zastępczej komunikacji autobusowej będą dostosowane do rozkładu jazdy pociągów- podkreśla biuro prasowe PKP Intercity. Odwołane zostaną też pociągi regionalne na odcinku Chotyłów –Terespol. Tutaj także pojadą autobusy. Z rozpisanego przetargu wynika że wykonawca usługi będzie musiał dysponować 8 autobusami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2005 roku, w tym 6 pojazdami z minimum 50 miejscami siedzącymi oraz 2 pojazdami przystosowanymi do przewozów osób niepełnosprawnych i wyposażonymi w minimum 40 miejsc siedzących.

W przypadku przewozów regionalnych autobusy zastąpią 9 par pociągów i będą zatrzymywały się na wyznaczonych przystankach w Chotyłowie, Dobrynce, Kobylanach, Małaszewiczach i Terespolu. Czas przejazdu ma trwać 41 minut, będzie więc prawie dwukrotnie dłuższy względem kursujących pociągów. Z zastępczą komunikacją autobusową pasażerowie muszą się liczyć do kwietnia przyszłego roku.

W ramach inwestycji PKP przebuduje trzy stacje w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu oraz przystanek Biała Podlaska Rozrządowa. Modernizacji doczeka się sieć trakcyjną oraz tory. Powstanie nowe Lokalne Centrum Sterowania w Terespolu. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą na tej linii z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h.