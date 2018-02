Awans dyrektora. Z Centrum Kultury do PGE Energia Ciepła

Funkcję objął 1 lutego. Wcześniej zrezygnował z kierowania placówką w Białej Podlaskiej, ale nie chciał od razu zdradzić swojego nowego miejsca pracy.

To prezydent Białej Podlaskiej mówił o awansie Orzełowskiego i wielkiej stracie dla bialskiej kultury. PGE Energia Ciepła to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej. Przypomnijmy że PGE była sponsorem strategicznym wielu imprez w mieście, m.in. Dni Białej Podlaskiej z Varius Manx. I to właśnie Mariusz Orzełowski odpowiadał za pozyskanie tego sponsora.

Orzełowski był dyrektorem BCK od sierpnia 2016 roku. Pochodzi z Siedlec, gdzie zasiada w radzie miasta z ramienia PiS. Wcześniej był m.in. kierownikiem delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym mieście, dyrektorem siedleckiej Sceny Teatralnej, kierował też biurem prezydenta Siedlec.

W 2017 roku BCK osiągnęło przychód 1,1 mln zł. Z tego 600 tys. zł było przeznaczone na organizację 50 bezpłatnych wydarzeń dla mieszkańców.