Będzie nowa siedziba starostwa bialskiego

Już wiadomo, gdzie przeprowadzi się starostwo bialskie. Siedzibą będzie budynek przy ulicy Warszawskiej. Kiedyś była tu przychodnia, a obecnie znajduje się m.in. filia Urzędu Marszałkowskiego.

Obecnie siedziba starostwa mieści się przy ul. Brzeskiej. Kiedyś był tu urząd województwa bialskopodlaskiego. Pomieszczenia starosta wynajmuje od miasta za 600 tys. zł rocznie.

– To wstyd, że taki powiat nie ma swojej siedziby. W tym budynku męczą się i pracownicy, i interesenci. Kilka tygodni temu temperatura w pokojach sięgała 37 stopni – tłumaczy starosta Mariusz Filipiuk, który już ponad rok temu uznał zmianę siedziby za jeden z priorytetów. Pod uwagę brano kilka możliwości.

– Wystąpiliśmy oficjalnie do marszałka i mamy pozytywną odpowiedź, że urząd marszałkowski sprzeda nam część udziałów w budynku przy ul. Warszawskiej. Bo cały obiekt nie jest nam potrzebny – zaznacza Filipiuk.

Starostwo chce wykupić co najmniej 52 proc. udziałów. – Tak, aby mieć później możliwość decydowania np. o remontach – dodaje starosta.

Do końca października samorządy powiatu i województwa mają podjąć uchwały intencyjne w tej sprawie. – Na pewno będziemy musieli zaadaptować pomieszczenia do naszych potrzeb, stworzyć salę obsługi. Ale w obiekcie są dobre warunki, niedawno został ocieplony, wymieniane były okna – precyzuje Filipiuk.

Jego zdaniem to najrozsądniejsza opcja. – Gdybyśmy próbowali od podstaw wybudować siedzibę, to potrzebowalibyśmy ok. 15 mln zł, a na to nas nie stać – przyznaje. Przeprowadzka będzie możliwa w przyszłym roku.

Z kolei miasto zamierza modernizować budynek przy ulicy Brzeskiej 41, m.in. docieplić go. – Będą to pieniądze z puli na rewitalizację miasta – zaznacza prezydent Dariusz Stefaniuk. – Poza tym chcemy tu stworzyć prawdziwą salę widowiskową – dodaje prezydent.

Na razie w budynku swoje biura będzie miał wydział Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. A dokładnie chodzi o wydział Biura Elektronicznego Poboru Opłat GITD, który 16 września ma rozpocząć działalność w Białej Podlaskiej.