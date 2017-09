Budynek po Straży Miejskiej będzie przebudowany. Dla kogo?

Miasto chce budynek przy ul. Brzeskiej 36A, z którego w 2015 roku wyprowadziła się straż, przebudować tak, aby zwiększyć jego powierzchnię do 267 mkw. W przetargu mowa o robotach budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Wykonawcy mogą zgłaszać swoje oferty do urzędu do 19 września. A wyłoniona firma będzie musiała zdążyć przed połową grudnia.

– W domyśle ma to być placówka dla osób pełnoletnich o przewlekłych zaburzeniach psychicznych. Zatrudnienie znajdzie tutaj ok. sześciu osób. Kryterium przyjmowania pacjentów będzie oparte o rodzaj i stopień zaburzenia – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Miasto dostało już blisko 760 tys. zł dotacji na ten cel od wojewody lubelskiego. Placówka ma być otwarta na przełomie roku.

W mieście istnieje środowiskowy dom samopomocy, ale prowadzi go siedlecki Caritas. Na tym plany miasta się nie kończą. W budynku przy ulicy Kolejowej 21 ma z kolei powstać Rodzinny Dom Dziecka.