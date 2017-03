Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa ma własny stadion

Stadion powstał przy hali sportowej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Ma naturalną murawę i trybuny na 300 miejsc.

- Do tej pory użyczaliśmy inne boiska na potrzeby rozgrywek, m.in. stadion miejski, teraz możemy to robić na własnym obiekcie - podkreśla Marcin Kasprowicz prezes uczelnianego klubu AZS PSW, który w sobotę na nowym stadionie grał z GKS Górnikiem Łęczną i niestety przegrał 2:0. - To młoda drużyna, ale jest już w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mamy w swoich szeregach reprezentantki Polski - dodaje Kasprowicz.

- To stadion akademicki, nie prześcigamy się z miejskim, ale spełnia wszystkie wymogi do rozgrywek ligowych - zaznacza rektor prof. Józef Bergier. - Mamy odpowiednią dokumentację potrzebną do tego aby odbywały się tu ważne mecze. Murawa jest w bardzo dobrej kondycji. Mamy specjalnego pracownika który opiekuje się obiektem i dba o jak najlepszy stan nawierzchni - zaznacza prezes AZS PSW.

Za kilka tygodni obok oddane zostanie również pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. - To pozwoli naszej drużynie na grę przez cały sezon - zauważa rektor. Podobne boisko buduje też miasto, tyle że przy miejskim stadionie przy ul. Piłsudskiego. Ma być gotowe w maju.

Kompleks sportowy PSW wzbogaci się też o odkrytą pływalnię, której budowa ruszy pod koniec tego roku. Będzie służyła przede wszystkim studentom, a w weekendy również mieszkańcom Białej Podlaskiej.

Budowa uczelnianego stadionu trwała kilka lat i kosztowała ok. pół miliona złotych.