"Biała robi się betonowa". Dlatego chcą sadzić drzewa

Bialskie koło Nowoczesnej chce sadzić drzewa w mieście i pyta władze gdzie to może zrobić.

Idea nasadzania drzew ma związek z „masową wycinką” spowodowaną zmianami w ustawie o ochronie przyrody.

– Poza tym mamy problem ze smogiem. A parków w naszym mieście jest niewiele. Biała robi się betonowa – mówi Paweł Siłakiewicz, szef koła Nowoczesnej.

6 marca wystąpił do władz miasta z pismem w tej sprawie. – Chcemy aby miasto wskazało nam miejskie tereny pod nasadzenia i liczymy na pozytywny oddźwięk – nie ukrywa Siłakiewicz.

Nowoczesna do akcji chce zachęcić mieszkańców, ale także przedsiębiorców. – Mogą to być tereny prywatne które nadają się do nasadzeń drzew – dodaje szef koła.

To nie wszystko. Nowoczesna chce wypromować wśród mieszkańców ideę rozwoju terenów zielonych poprzez upowszechnienie zwyczaju sadzenia drzew w związku z upamiętnieniem narodzin dziecka czy też innych ważnych wydarzeń w życiu.

– Sadzonka drzewa to nie jest duży wydatek, około 5 zł – precyzuje Siłakiewicz i liczy, że mieszkańcy włączą się w akcję. Władze miasta przez dwa dni nie udzieliły nam odpowiedzi na ten temat.

Ale przypomnijmy, że w związku z wycinką ponad 19 tys. drzew-samosiejek na terenach inwestycyjnych bialskiego lotniska, urzędnicy obiecali że w innych częściach miasta zostanie posadzonych 14 tys. dębów, sosen i brzóz.

Akcję sadzenia drzew Nowoczesna chce prowadzić w całej Polsce.