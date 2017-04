"Brawurowa i profesjonalna" akcja policji. Firma dziękuje za odzyskanie skradzionego towaru

Złodzieje mieli wykorzystać fakt, że tir z ładunkiem musiał skorzystać z postoju we Frankfurcie. Wtedy w nocy przeładowali towar do swojej ciężarówki. Niczego nieświadomy kierowca bialskiej firmy przewozowej ruszył dalej do swojego celu, czyli do miejsca pod Berlinem, gdzie miał rozładować swój towar. Wtedy zobaczył pustą naczepę.

– Zgłoszenie dotyczące przywłaszczenia części powierzonego towaru na szkodę jednej z bialskich firm wpłynęło do nas 7 listopada – mówi st. asp. Barbara Salczyńska – Pyrchla, rzecznik bialskiej policji. – Sprawą zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu bialskiej komendy oraz funkcjonariusze z komisariatu policji w Terespolu. Dzięki podjętym intensywnym czynnościom już trzy dni później funkcjonariusze odzyskali niemal całość mienia – zaznacza rzecznik.

Sprawców kradzieży zatrzymano w Terespolu. – Policjanci ustalili dane mężczyzny podejrzanego o udział w sprawie. Okazał się nim 42-letni obywatel Białorusi. Mężczyzna usłyszał już zarzut. Ustalono również dane paserów, 45-letnego oraz 32-letniego obywatela Białorusi. Oni również usłyszeli zarzuty –dodaje Salczyńska - Pyrchla.

Firma przewozowa składa teraz publiczne podziękowania za działania policji na łamach lokalnej prasy. Kierownictwo firmy podkreśla, że policjanci działali brawurowo i profesjonalnie „jak w filmie akcji”.

– Były to czynności operacyjne, więc nie możemy podawać szczegółów – przyznaje z kolei rzecznik bialskiej policji.