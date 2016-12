CBŚP: Pierwsza w Polsce profesjonalna fabryka haszyszu. Mieli też 42 kg marihuany

Funkcjonariusze CBŚP uzyskali informację, że w miejscowości Dąbrowica Duża (pow. bialski) są wytwarzane i przechowywane narkotyki. Wspólnie z funkcjonariuszami KMP w Białej Podlaskiej zlokalizowali posesję, która była ukryta za dwumetrowym wałem ziemnym na jednym z gruntów rolnych. Jak ustalili funkcjonariusze posesję zaadoptowali do uprawy i produkcji narkotyków dwaj bracia Artur (37 l.) i Daniel G. (36 l.). Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w mieszkaniach w Białej Podlaskiej.

Następnie policjanci weszli na posesję, gdzie przy bramie wjazdowej była zamontowana foto-pułapka, która umożliwiała przestępcom kontrolowanie terenu.

Na posesji funkcjonariusze odkryli plastikowe beczki różnych rozmiarów, wypełnione marihuaną. Część towaru była już zapakowana w worki i przygotowana do dalszej dystrybucji. W sumie policjanci zabezpieczyli blisko 2 kg haszyszu i oprzyrządowanie do jego produkcji (prasa do wyciskania, forma i środki chemiczne) i blisko 42 kg marihuany. Jak do tej pory w Polsce nie odnotowano tak profesjonalnej uprawy haszyszu – relacjonuje kom. Agnieszka Hamelusz z CBŚP.

Obaj mężczyźni w Prokuraturze Rejonowej w Białej Podlaskiej usłyszeli zarzuty. Są bardzo dobrze znani policji. Byli wielokrotnie notowani za przestępczość narkotykową.

Sąd już zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.