Coraz więcej paczek z Chin. W woj. lubelskim powstanie port przeładunkowy Poczty Chińskiej?

W czwartek Chińczycy oglądali m.in. infrastrukturę suchego portu w Małaszewiczach, który może odegrać tu ważną rolę.

– Strona chińska jest zainteresowana współpracą z Polską, a w szczególności terenem Małaszewicz. To będzie ważny węzeł komunikacyjny – mówi poseł PiS Adam Abramowicz.

W marcu to strona polska złożyła wizytę w Chinach, gdzie podpisano wstępne porozumienie. – Poczta chińska to duża organizacja o dużych obrotach. Będziemy zachęcali ich do tego aby korzystali z Małaszewicz przy przeładowywaniu paczek – tłumaczy parlamentarzysta.

– Naszym celem jest teraz współpraca z Pocztą Polską w ramach połączenia kolejowego. Bo już teraz z Chin do Polski trafia dużo przesyłek i to stale się zwiększa – przyznaje Jiang Yanzhao, zastępca dyrektora Poczty Chińskiej, który odpowiada za projekty międzynarodowe. – Chcemy aby na drodze z Chin do Europy, Polska była miejscem gdzie będzie zlokalizowany jeden z portów przeładunkowych – zaznacza przedstawiciel chińskiej delegacji.

Jak tę współpracę widzi Poczta Polska? – Ładunek przesyłek pocztowych z Chin na terenie Polski będziemy rozładowywać w centrum dystrybucyjnym i dalej dystrybuować na teren kraju i Europy – tłumaczy z kolei Mariusz Wróbel, przedstawiciel Poczty Polskiej. – Chińczycy wybierają transport kolejowy, bo w ten sposób ograniczają koszty – zauważa Wróbel.

O tym czy to centrum rozładunkowe paczek będzie zlokalizowane w Małaszewiczach ma zdecydować rząd. – A ten jest bardzo otwarty na inwestycje w ramach Jedwabnego Szlaku. W czwartek premier Beata Szydło właśnie w tej sprawie poleciała do Chin – zaznacza Abramowicz.

Poczty obu krajów zamierzają współpracować w trzech obszarach: emisji znaczków, operacjach związanych z obsługą przesyłek zagranicznych oraz – co może okazać się najbardziej perspektywiczne – tworzeniem infrastruktury do intensyfikacji obrotu przesyłkami międzynarodowymi. Chodzi o tzw. e-commerce.

Zapowiadając kilkudniową wizytę premier Beaty Szydło w Chinach, rzecznik rządu poinformował że Polska ze względu na swoją geolokalizację może być "bramą do Europy" w ramach inicjatywy Jednego Pasa i Szlaku.

– Po raz pierwszy w historii 14 maja, w najbliższą niedzielę, właśnie w Chinach rozpocznie się bardzo ważne forum Jednego Pasa i Szlaku, będzie to właściwie najważniejsze gospodarcze wydarzenie tego roku w Chinach – stwierdził Rafał Bochenek.