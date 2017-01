Miasto przy Jedwabnym Szlaku. Chińczycy zadowoleni, będą inwestycje?

We wtorek oficjalnie otwarto podstrefę ekonomiczną w Białej Podlaskiej (fot. Ewelina Burda)

Podstrefa jest częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

– Widzimy tu potencjał położenia miasta przy Jedwabnym Szlaku. Chodzi o to aby połączyć suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach, strefę w Białej Podlaskiej z naszymi portami na Pomorzu i w ten sposób zwiększyć obrót towarowy – mówi Aleksandra Jankowska, prezes PSSE.

Rada Ministrów 30 grudnia wydała rozporządzenie o włączeniu 94 hektarów terenu na byłym lotnisku wojskowym w Białej Podlaskiej do pomorskiej strefy. 69 hektarów należy do miasta, a 24 to własność Agencji Mienia Wojskowego.

– Centrum logistyczne to nie jedyny pomysł. Biorąc pod uwagę współpracę z Chinami liczymy na eksport zdrowej żywności, szczególnie z Polski wschodniej – dodaje Jankowska.

Władze strefy podpisały też porozumienie z brzeską strefą ekonomiczną na Białorusi. – Są w Polsce inwestorzy zainteresowani wymianą handlową ze stroną białoruską i chcą być bliżej granicy – tłumaczy pani prezes.

– Polskie towary dobrej jakości mogą być w większej ilości eksportowane do Chin. Na tym opiera się inicjatywa Jedwabnego Szlaku aby wspólnie budować największy korytarz gospodarczy na świecie – mówiła podczas wtorkowego otwarcia podstrefy Liu Lijuan, radca ekonomiczno - handlowy w ambasadzie Chin w Polsce. – Cieszą nas plany budowy centrum logistycznego w Białej Podlaskiej. To daje szansę na rozwój i promocję szlaku – dodaje przedstawicielka ambasady.

Firmy, które zainwestują w podstrefie w Białej Podlaskiej mogą liczyć na ulgi podatkowe od 50 (duże firmy) do 70 proc. (małe i mikrofirmy).

– Będziemy uzbrajać ten teren. Nasze spółki miejskie, wodociągowa i ciepłownicza będą tu inwestować, tak aby powstały tu węzły. Na pewno chcemy też uzbroić teren w światłowód. Ważne aby sprowadzić tu wszystkie media, aby warunki do inwestowania były komfortowe – zapewnia prezydent Dariusz Stefaniuk.

Z rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że może tu powstać nawet 1600 miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych ponad 867 mln zł.

– Jeżeli chodzi o inwestorów, to są pewne firmy zainteresowane tymi terenami. Mam nadzieję że ten rok i następny to będzie czas negocjacji i przetargów – przyznaje Aleksandra Jankowska.

Na razie jednak nazwy konkretnych firm nie padły. Procedura uruchomienia w Białej Podlaskiej podstrefy ekonomicznej trwała rok.

Obecnie, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma już 35 podstref w pięciu województwach. W sumie, to 123 inwestorów i 20 tys. miejsc pracy.