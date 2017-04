To jeden z pierwszych takich obiektów w Polsce. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem placówka zaprosiła do zwiedzania. Pierwsi pacjenci trafią tu w maju.

Domowy Szpital tworzą m.in. dzienny dom opieki medycznej, hospicjum dla dzieci i dorosłych, pielęgniarska opieka długoterminowa domowa i stacjonarna, teleopieka oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej.

W ramach stacjonarnej opieki placówka zapewnia 72 łóżka dla pacjentów leżących, do tego 15 miejsc w ramach dziennej domowej opieki medycznej.

Głównym zadaniem placówki jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz osób starszych, schorowanych, często z rozpoznanymi chorobami przewlekłymi.

– Takim pacjentom oraz ich rodzinom i opiekunom zaproponujemy zupełnie nowatorskie podejście do opieki i leczenia. Pacjenci, którzy znajdą się w budynku przy ulicy Spółdzielczej 5, odkryją tam domową atmosferę oraz fachową, wysokiej klasy opiekę szpitalną – podkreśla Magdalena Us, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. – Inni pacjenci, pozostając w swoich domach, będą mogli również liczyć na daleko idącą pomoc medyczną w wielu wymiarach opieki i leczenia. Zapewnimy to im poprzez wizyty domowe lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz możliwość całodobowych konsultacji medycznych przez telefon oraz poprzez system teleopieki – zaznacza rzecznik.

Obiekt ma ponad 3,4 tys. mkw. powierzchni. Inwestycja kosztowała 17 mln zł. Szpital pokrył to z własnego budżetu.

Oficjalne otwarcie w czwartek. Niewykluczone, że pojawi się Jerzy Owsiak, bo część sprzętu to dary od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.