"Każda strona to pasmo nieustających sukcesów". Biała Samorządowa pyta o gazetkę

Kilka tygodni temu trafił on w ręce mieszkańców Białej Podlaskiej. Na 12 stronach kolorowej papierowej gazetki przeczytamy o głównie o inwestycjach, a także o społecznych, kulturalnych i sportowych inicjatywach. Jednorazowe wydawnictwo ma być podsumowaniem dwóch lat rządów prezydenta Dariusza Stefaniuka (PiS).

– Nie wiemy kto przygotował treści do gazetki, kto jest jej wydawcą, jaki był nakład i ile to kosztowało. Tych informacji zabrakło – uważa szef stowarzyszenia Bogusław Broniewicz. – Jeżeli to prezydent się chwali swoimi sukcesami na łamach informatora, to jaki miał udział np. w inicjatywach stowarzyszenia Biała Biega, o czym jest mowa w gazetce – zastanawia się Broniewicz.

Na portalu społecznościowym Biała Samorządowa nazywa to „gazetą propagandową”. „Każda strona to pasmo nieustających sukcesów, a my to nazywamy koncertem życzeń. Już na pierwszej stronie czytamy o dyscyplinie bieżących wydatków, która cieszy jeżeli... zapomnimy o wpadce z odśnieżaniem dróg. A użyte zdjęcia ronda przygotowanego przez poprzednią ekipę jest co najmniej nieprzemyślane” – uważają członkowie stowarzyszenia.

„Jeżeli wydało to miasto, to rzecznik prezydenta, jako wieloletni dziennikarz, powinien zadbać o podstawowe informacje na temat wydawcy, nakładu oraz zespołu redakcyjnego bo… wydaje nam się, że wszystko pisała jedna osoba” – dodają na Facebooku.

Tymczasem przypomnijmy że tydzień temu o gazetkę pytali radni miejscy. Prezydent odpowiedział że nakład wyniósł 22 tys. egzemplarzy. Druk kosztował 4 tys. zł, a skład 1,5 tys. zł. Poszły na to pieniądze z puli na promocję miasta. Za kwestie merytoryczne odpowiadali pracownicy urzędu. Jednak Białej Samorządowej to nie wystarczy, dlatego wystąpili z pytaniami w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.