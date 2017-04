Nowy kierunek na AWF w Białej Podlaskiej. Będą szkolić trenerów personalnych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kilka dni temu wydał taką decyzję. A rekrutacja już ruszyła.

Chodzi o licencjackie studia stacjonarne. To studia w całości dedykowane uzyskaniu kompetencji niezbędnych do pracy trenera personalnego. Program ma obejmować takie przedmioty jak: anatomia i kinezjologia, trening siły i mocy mięśniowej, żywienie i suplementacja, nowoczesne formy aktywności fizycznej, umiejętności coachingowe czy szkoły letnie. Bialska filia AWF zapewnia że ma doświadczoną kadrę dydaktyczną i bogatą infrastrukturę do tego celu.

– Pomysł na ten kierunek powstał już kilka lat temu. Pierwszym krokiem było uruchomienie kursu trener osobisty, który obejmował 150 godzin wykładów, ćwiczeń i praktyk. Z uwagi na duże zainteresowanie przeprowadziliśmy aż 5 edycji tej formy kształcenia. Zdecydowaliśmy się zamknąć ścieżkę kursową, po to aby przygotowywać się do uruchomienia pełnego kierunku studiów licencjackich, wyłącznie w formie stacjonarnej. W porównaniu z kursem prezentowana przez nas obecnie wizja pojmowania trenera personalnego znacznie się zmieniła, można by powiedzieć dojrzała – przyznaje dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu bialskiej filii AWF.

– Zakładamy, że absolwent tego kierunku zdobędzie niezbędne kwalifikacje do pracy w całym obszarze sportu powszechnego oraz części sportu wyczynowego, np. jako trener przygotowania motorycznego w danej dyscyplinie sportu. Jednak główną osią kształcenia będzie przygotowanie specjalisty w zakresie zarządzania aktywnością fizyczną i prozdrowotnym stylem życia – podkreśla dziekan.

Obecnie uczelnia na dwóch wydziałach wychowania fizycznego i sportu oraz turystyki i zdrowia kształci studentów na sześciu kierunkach studiów.