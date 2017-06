Międzyrzec Podlaski: Basen do remontu

Miejska kryta pływalnia ma już 20 lat. Planowana modernizacja obejmie wymianę płytek, podwieszanego sufitu na hali basenowej. Wyremontowane zostanie całe zaplecze oraz sanitariaty. Pojawią się nowe słupki i liny startowe, drabinki basenowe, suszarki, ławki, wieża ratownicza oraz odkurzacz basenowy. Obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe szafki „kluczykowe” odejdą do lamusa, a zastąpią je te zamykane elektronicznym zegarkiem, co w znacznym stopniu ma ułatwić korzystanie z szatni szczególnie niepełnosprawnym.

Inwestycję oszacowano na 842 tys. zł, z czego 342 tys. zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki.