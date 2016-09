Międzyrzec Podlaski na trasie Polskiego Busa. Od 1 października autokary kursujące z Warszawy do Białej Podlaskiej będą się zatrzymywać również w Międzyrzecu.

Od lipca firma obsługuje kursy do stolicy we współpracy z Garden Servicem, czołowym prywatnym przewoźnikiem w Białej Podlaskiej. - Dobrze rozwijająca się współpraca partnerska z firmą Garden Service owocuje rozwinięciem linii Warszawa – Siedlce – Biała Podlaska o kolejny przystanek. Od 1 października pasażerowie z Międzyrzeca Podlaskiego będą mieli do dyspozycji połączenie z Warszawą.

Dla podróżujących udostępniony zostanie przystanek na dworcu PKS przy ulicy Radzyńskiej, natomiast dla osób udających się w przeciwnym kierunku przystanek będzie znajdować się przy ul. Brzeskiej - mówi Ewa Kowalczyk z biura prasowego Polskiego Busa.

Od 1 października zmieni się również lokalizacja przystanków oraz godzin odjazdów na tej linii. - W Warszawie autobusy będą stawać na przystanku na Placu Defilad. W Siedlcach będą zatrzymywały się przy ulicy Sienkiewicza 1, natomiast końcowy przystanek w Białej Podlaskiej będzie na dworcu autobusowym przy Placu Wojska Polskiego 2 - precyzuje Kowalczyk.

W związku z nowymi przystankami w rozkładzie jazdy zmienią się także godziny odjazdów. Autobusy z Białej Podlaskiej będą odjeżdżać o godzinach: 5:30, 8:50, 11:45, 16:45;

z Międzyrzeca Podlaskiego o: 6:03, 9:23, 12:18, 17:18,

z Siedlec: 6:48, 10:08, 13:03, 18:03. W drugą stronę odjazdy z Placu Defilad realizowane będą o godzinie: 9:15, 12:40, 17:15 oraz 20:30.

Bilety dostępne są już w sprzedaży na stronie www.PolskiBus.com w cenach promocyjnych nawet od 2 zł. PolskiBus.com obsługuje 18 tras, dociera do 26 polskich miast. W Białej Podlaskiej przewoźnik pojawił się rok temu.