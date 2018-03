Miliony na modernizację oczyszczalni. Poprawi się jakość oczyszczania ścieków

Oczyszczalnię ścieków w Białej Podlaskiej czeka modernizacja i to za 53 mln zł. Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW przeznaczy na ten cel 27 mln zł ze środków unijnych i 3 mln zł z własnego budżetu. Resztę wyłożą Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Wod –Kan. Właśnie podpisano umowę. Prace ruszą jeszcze w marcu. Obejmą modernizację oczyszczalni, centralnej przepompowni, a także wymianę rurociągów technologicznych.

– Dzięki temu miasto będzie przygotowane na przetworzenie większej ilości ścieków, a w konsekwencji na rozwój ogólny. Biorąc pod uwagę powstanie strefy ekonomicznej, a więc impulsu do dynamicznego ożywienia, realizacja tego projektu staje się czymś nawet koniecznym – uważa Mirosław Kapłan, prezes spółki Wod –Kan.

Ostatni raz oczyszczalnia była modernizowana 20 lat temu. – To najwyższy czas aby wymienić urządzenia na bardziej energooszczędne – zaznacza Kapłan.

Przebudowa zwiększy jej przepustowość, poprawi się także jakość oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ma też emitować mniej odorów, a odpływające ścieki będę, jeszcze w lepszej kondycji. Jak przekonują pracownicy Wod –Kanu, będę lepiej oczyszczone niż woda w Krznie.

– Na inwestycji skorzystają mieszkańcy Białej Podlaskiej. Rok po oddaniu do eksploatacji obiekt będzie przystosowany do odbioru nieczystości w ilości prawie 93 tysięcy Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). Dofinansowanie obejmie też dostawę maszyn i urządzeń oraz samochodów specjalistycznych do monitoringu i czyszczenia sieci – dodaje Radosław Plandowski, rzecznik magistratu.

To nie wszystko. Spółka chwali się jeszcze efektywnym zarządzaniem systemem wodociągowo –kanalizacyjnym.

– Oznacza to ciągły nadzór nad siecią wodociągowo – kanalizacyjną, która będzie objęta monitoringiem. Wszystko będzie widać w komputerze, na przykład jakie są przebiegi, albo gdy nastąpi wyciek. Jednym kliknięciem uda się to naprawić – zaznacza prezes.

Prace potrwają do czerwca 2021 roku.