Galeria Karuzela ma powstać na terenie po dawnych Bialskich Zakładach Mebli przy ulicy Łomaskiej. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniali sie inwestorzy którzy chcieli tu ruszyć z takim biznesem. Tym razem to firma Retail Concept już w kwietniu zamierza rozpocząć tu budowę galerii handlowej o powierzchni około 14 tys. mkw., w której znajdzie się 60 sklepów, głównie z branży modowej. Grzegorz Pękalski, prezes firmy twierdzi jednak że właściciel Rywal utrudnia mu inwestycję.

– Pracownicy Rywala zatrudnili dwie kancelarie prawne w Lublinie i przekonali kilku mieszkańców Białej Podlaskiej że te będą działały „bezpłatnie” w ich imieniu blokując powstanie konkurenta – opowiada Pękalski. – Sprawa się wydała gdy jeden z sąsiadów inwestycji, poszedł po rozum do głowy i wycofał pełnomocnictwa dla prawników, opisując działania pracowników Rywala – dodaje prezes.

Pękalski przysłał do nas kopię oświadczenia, w którym osoba (nie podaje jednak nazwiska) przyznaje że została namówiona przez pracownika CH Rywal do złożenia odwołania do wojewody i wniosku do prezydenta co miało na celu "uniemożliwienie, utrudnienie lub opóźnienie uzyskania przez inwestora (...) aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji".

– Temu sąsiadowi zagrażała wysoka kara za to co zrobił. Gdy mu to uświadomiliśmy wycofał się z tego i opisał wszystko w oświadczeniu – zaznacza Pękalski. Jego zdaniem świadczy to o nieetycznym zachowaniu konkurencji. – Dlatego sprawę zgłosimy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który orzeknie czy to działanie jest zgodne z prawem – podkreśla prezes.

Tymczasem, INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, właściciel Rywala uważa że to bezpodstawne pomówienia. – Centrum Handlowe Rywal położone jest w ścisłym centrum Białej Podlaskiej i potrafi współistnieć z uczciwą konkurencją – mówi w imieniu prezesa Katarzyna Czajkowska rzecznik firmy. – Interesuje nas, co dzieje się na rynku, na którym od kilkunastu lat funkcjonujemy. Dlatego z całą stanowczością zaprzeczamy bezpodstawnym pomówieniom i oskarżeniom, jakie wysuwa w naszym kierunku Grzegorz Pękalski prezes zarządu Retail Concept. Nie rozumiemy, dlaczego Galeria Bialska, zwana teraz Karuzelą straszy sąsiadów inwestycji wielomilionowymi karami? W jakim celu inwestor zawiera umowy z mieszkańcami, wprowadzając kary, gdy chcą korzystać z przysługujących im praw? – dodaje Czajkowska, przypominając że INBAP do tej pory wybudował dziewięć obiektów handlowych w całej Polsce, a w Białej Podlaskiej planuje rozbudowę istniejącego przy ulicy Narutowicza centrum.

– Z dostępnych informacji wynika, że nikt z mieszkańców sąsiadujących z inwestycją nie został uznany za stronę postępowania i nie miał wglądu do żadnych dokumentów. Działka galerii ma nieuregulowany stan prawny, toczą się postępowania o zwrot, zasiedzenie. Na tą samą część gruntu utworzone zostały dwie księgi wieczyste – zwraca uwagę rzeczniczka, dodając że Retail Concept nie sporządził też raportu oddziaływania na środowisko.

Ale prezes firmy zapewnia że jego projekt uzyskał już decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. – Teraz jesteśmy na etapie wyboru generalnego wykonawcy. Budowę planujemy rozpocząć w kwietniu –zapowiada Pękalski. Jego firma dołożyła się do inwestycji drogowych przy planowanym obiekcie.

Chodzi o budowę przedłużenia ulicy Koncertowej i chodnika przy ul. Zielonej. – Jeśli chodzi o inwestora galerii Karuzela, czy też innych bialskich przedsiębiorców, miasto jest zwolennikiem działania według prawa i procedur – zapewnia Radosław Plandowski rzecznik magistratu. – Bialski urząd jest otwarty dla każdego przedsiębiorcy, żadnego nie faworyzuje. Zdrowa konkurencyjność może być motorem napędowym –dodaje rzecznik.