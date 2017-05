– Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Wkrótce zostanie podana data oficjalnego otwarcia – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta. Został jeszcze m.in. montaż bramek.

Budowa rozpoczęła się w marcu. Za inwestycję odpowiadało konsorcjum firm Prestige-Invest z Gdyni oraz Panorama Obiekty Sportowe z Piaseczna. Trzeba było ogłosić aż trzy przetargi, aby ostatecznie wyłonić wykonawcę. Pierwszy przetarg z października unieważniono ze względów technicznych. Chodziło o trawę, która miała inne parametry niż życzyło sobie miasto. Drugi przetarg przepadł z kolei, bo najwyżej oceniona oferta przekraczała kwotę, jaką miasto zabezpieczyło na realizację tego zadania. W styczniu rozpisano trzeci przetarg.

W końcu powstało pełnowymiarowe (105 na 68 metrów) boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Obiekt z piłkochwytami i kilkumetrową strefą bezpieczeństwa ma nawierzchnię spełniającą wymogi FIFA Quality Pro i 18-metrowe maszty, a na każdym po 10 lamp. Z obiektu będą mogły korzystać wszystkie kluby w mieście. Magistrat przygotuje harmonogram, który to usystematyzuje.

– W Białej Podlaskiej potrzeba takiego boiska, bo w okresie treningów jesiennych czy zimowych, musieliśmy niestety korzystać z boisk w Siedlcach czy Zambrowie. To spore odległości, a co za tym idzie, koszty. A jak będziemy mieli swoje, to posłuży ono wszystkim bialczanom – tłumaczył kilka miesięcy temu Zbigniew Barszcz, prezes MKS Podlasie.

Inwestycja kosztowała 2,6 mln zł, z czego połowa to dotacja z Ministerstwa Sportu.

Przypomnijmy, że w planach miasto ma też budowę nowego miejskiego stadionu. Gotowy już jest projekt. Rozpisana na lata inwestycja szacowana jest na ponad 26 mln zł.