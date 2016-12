Nowoczesna jak żadna inna. Biblioteka PSW już otwarta

To technologia radiowej identyfikacji i kontroli zbiorów. - Wszystko zostało zintegrowane z urządzeniami samoobsługowymi i naszym systemem bibliotecznym - mówi Marzena Dziołak, dyrektor biblioteki, którą bialska firma Budomex zbudowała w rekordowym tempie, bo zajęło to rok. Studenci mają teraz do dyspozycji aż 900 mkw. powierzchni na trzech kondygnacjach, a wcześniej było to 300 mkw.

Już przy wejściu na czytelników czeka najnowocześniejsza chyba w tym obiekcie tzw. strefa "self-check". - Tutaj student przychodzi z kartą biblioteczną i wybraną książką, skanuje kod, kładzie książkę, przyciska "wypożycz" i gotowe- podkreśla Monika Gościk pracownik biblioteki. A obok tzw. "inteligentny regał". Tutaj czytelnik może zostawić książkę i dostać paragon, zamiast zdawać ją do pani bibliotekarki. W strefie samoobsługowej jest jeszcze skaner. - Student podłącza do niego pendrive i może zeskanować fragmenty książki do wersji cyfrowej lub do formatu Word. Co ważne, książka którą się rozkłada się nie niszczy, bo nie jest układana grzbietem do dołu, tylko odwrotnie - dodaje Gościk.

Biblioteka swój rozruch rozpoczęła już na początku listopada. Od tego czasu odwiedziło już ją ponad 4 tys. studentów. - Biblioteka ma teraz standard światowy, bo niektóre rozwiązania które mamy zostały przez nas podpatrzone w bibliotekach amerykańskich - zaznacza Dziołak. Czytelnicy mają tu również strefy relaksu, pracy indywidualnej lub grupowej. - Najprzyjemniej jest kiedy oprowadzamy studentów po nowej bibliotece i słyszymy "eh, mogłabym tu zamieszkać" - relacjonuje Monika Gościk.

Bo nie tylko o nowoczesną technologię tu chodzi. W strefie relaksu urządzono na przykład mini-wystawę obrazów jednej ze studentek Natalii Pugacewicz. Przyjazny też jest wystrój. - Bardzo mi się podoba. Stara biblioteka nie przyciągała mnie tak jak ta. Tutaj nawet kolory są ładniejsze - przyznaje Konrad Dymowski student fizjoterapii. Obiekt przystosowano tez do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jedno ze stanowisk ma specjalny blat który można dostosować do takiej osoby.

- Jest tu wiele udogodnień dla niepełnosprawnych, począwszy od toalety czy windy - przyznaje Piotr Zaciura, student ekonomii który porusza się na wózku. - Budynek jest przestronny, poruszanie się na tak dużym wózku jak mój, nie sprawia problemu. W starej bibliotece było dosyć ciasno. A ta nowoczesność sprzętu przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Niektórych rozwiązań dotąd nigdzie nie spotkałem, np. takiego skanera - dodaje Piotr.

Biblioteka w swoich zasobach ma 35 tys. zbiorów drukowanych. Koszt inwestycji to 5,2 mln zł, uczelni udało się pozyskać na ten cel ministerialną dotację. W planach PSW ma kolejne przedsięwzięcia, m.in. budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i odkrytej pływalni.