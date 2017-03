Pijany traktorzysta uciekał przed policją. Chciał zepchnąć radiowóz z drogi

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 11.30. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierującego ciągnikiem Belarus, ale ten zaczął uciekać. Podczas pościgu próbował zepchnąć radiowóz z drogi. W pewnym momencie zjechał na jedną z posesji, gdzie został zatrzymany.

Badanie alkomatem wykazało, że 37-latek miał w organizmie półtora promila alkoholu. Mężczyzna nie posiadał też uprawnień i przewoził pasażera, niezgodnie z przepisami. Za kierowanie po pijanemu grozi mu kara do dwóch lat więzienia.