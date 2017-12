Pozbyli się pracownika z PEC. Zwolniony skieruje kolejny pozew do sądu

Grzegorz Cybulski (pierwszy z prawej) to aktywny członek stowarzyszenia Biała Samorządowa / fot. archiwum

Najpierw usunięto go z rady nadzorczej, a teraz prezes PEC złożył Grzegorzowi Cybulskiemu wypowiedzenie z pracy. Miejska spółka tłumaczy to reorganizacją, a zwolniony pracownik zapowiada kolejny pozew do sądu.