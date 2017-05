Biała Samorządowa z biurem interwencji. W każdą środę

Zgodnie z zapowiedzią stowarzyszenie Biała Samorządowa uruchamia biuro interwencji dla mieszkańców. Członkowie dyżurują co środę od godz. 17 do 18.

– Mieszkańcy mogą zgłaszać się do nas z każdym problemem. Już teraz mamy sporo sygnałów że petenci mają trudności z dostaniem się do prezydenta. Albo ich nie przyjmuje albo przyjmuje tylko wybranych – mówi Paweł Polkowski z Białej Samorządowej. Przypomnijmy że stowarzyszenie powstało, aby patrzeć władzy Białej Podlaskiej na ręce.

Członkowie Białej Samorządowej zobowiązują się odpowiedzieć lub skierować sprawę do innej instytucji w ciągu 14 dni. – Będziemy doradzać w jaki sposób rozwiązać problem, pokierujemy na odpowiednią drogę – tłumaczy Grzegorz Cybulski.

Dyżurować będą zazwyczaj dwie osoby. – W naszych szeregach mamy osoby z doświadczeniem prawniczym czy samorządowym. W kilku sprawach już pomogliśmy, są efekty – podkreśla Bogusław Broniewicz, szef stowarzyszenia.

Panowie podkreślają, że robią to w swoim prywatnym czasie i za własne pieniądze. – Dużo osób przychodzi do nas i narzeka, że nie może skontaktować się z urzędem miasta. Człowiek po takiej wizycie jest skołowany. Po to stworzyliśmy biuro, aby pomóc mieszkańcom – zaznacza Polkowski.

Członkowie dyżurują co środę w lokalu przy ul. Janowskiej 13 B. Ze stowarzyszeniem można się skontaktować e-mailowo: bialasamorzadowa@gmail.com lub telefonicznie: 579-070-769.