Prezydent: "Jest wiele różnych konkursów i rankingów, które się po prostu kupuje". Naczelny Wspólnoty odpowiada

Chodzi o ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2014–2016. W kategorii miast na prawach powiatu Biała Podlaska zajęła ostatnie, 48. miejsce z wyliczeniem, że średnio rocznie na jednego mieszkańca przypada 187,58 zł wydatków inwestycyjnych.

– Ten ranking był tworzony na podstawie ankiet, które były wysyłane do samorządów, a więc nie na podstawie budżetów, sprawozdań, które samorządy wysyłają do regionalnych izb obrachunkowych. Tylko według pewnego chciejstwa.Każdy mógł wpisać, co chciał w daną ankietę, co trudno później weryfikować – powiedział prezydent na antenie Katolickiego Radia Podlasie.

Okazuje się, że Biała Podlaska takiej wypełnionej ankiety nie odesłała redakcji Wspólnoty, która rankingi przygotowuje od 20 lat.

– Jest wiele różnych rankingów i konkursów, które się kupuje, płaci za nie – stwierdził jeszcze Dariusz Stefaniuk. Jego zdaniem ranking mógł zostać stworzony niemerytorycznie przez dziennikarzy, którzy „nie sprzyjają temu, żeby rozwój Polski wschodniej postępował”. Prezydent podał też własne wyliczenia, z których wynika, że na jednego mieszkańca przypada blisko 400 zł wydatków inwestycyjnych.

Z tymi ocenami nie zgadza się Janusz Król, redaktor naczelny pisma samorządu terytorialnego Wspólnota. – Z prawdziwym żalem przyjęliśmy niektóre wypowiedzi pana prezydenta z tego wywiadu, m.in. insynuacje, że skoro niektóre rankingi się kupuje, to i nasz może być nieuczciwy, albo że dane, którymi posługuje się prof. Swianiewicz (który opracowuje ranking –przyp. red.) i nasza redakcja są nierzetelne (...). To gruba nieuczciwość – podkreśla Król.

– Czarę mojej goryczy przelała sugestia pana prezydenta, że jako redakcja „nie sprzyjamy temu, żeby rozwój Polski wschodniej postępował”. Otóż opublikowane we Wspólnocie rozmowy moje i moich kolegów z redakcji z prezydentami Lublina, Rzeszowa, Olsztyna, Białegostoku, a także z Siedlec, Krosna, Zamościa, Stalowej Woli, Ełku, z marszałkiem województwa lubelskiego oraz z wieloma wójtami i burmistrzami z tego regionu Polski, zawsze odnosiły się do problemu przełamywania zapóźnień rozwojowych Polski wschodniej – dodaje redaktor naczelny i zapewnia, że tematyka Polski wschodniej go interesuje, bo sam pochodzi z powiatu łukowskiego, a jego żona z Międzyrzeca Podlaskiego.

Przypomnijmy, że w tym roku miasto planuje wydać na inwestycje 66 mln zł, w tym pieniądze z unijnych dofinansowań.