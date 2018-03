Radny przeciwny żłobkom. Uważa, że lepiej wydawać pieniądze na drogi

– Mieszkańcy mojego osiedla uważają, że dużo jest dróg nieutwardzonych. Ich zdaniem w mieście powstają nowe inwestycje, a drogi są pomijane – mówi radny Potocki. – Nie do końca podoba mi się budowanie rzeczy, które wydają się mniej istotne niż drogi, a po drogach wszyscy przecież chodzimy. Z drugiej strony wiem, że na drogi nie ma dotacji – zaznacza radny i podaje przykłady: – Jestem przeciwnikiem żłobków, chociaż wiem, że ta instytucja jest potrzebna dla jakiejś grupy ludzi. Ale wszyscy którzy orientują się trochę w wychowaniu czy psychologii, powiedzą że zawsze lepsze jest wychowanie przez matkę czy opiekunkę. Tym bardziej że zwiększa się liczbę dzieci w grupach żłobkowych do 10 – zauważa Potocki.

Przypomnijmy, że w mieście powstaje filia żłobka za 1,4 mln zł, gdzie będzie dodatkowych 70 miejsc dla maluchów.

– Wiele razy rozmawialiśmy na temat utwardzenia dróg w mieście i jesteśmy w trakcie przygotowywania takiego planu, włącznie z wizualizacją graficzną. Pokażemy gdzie i jakiej kategorii drogi są gruntowe. A jest ich ok. 70 kilometrów – odpowiada radnemu Adam Chodziński, zastępca prezydenta.

Chociaż na początku przyznał, że radny chyba nie umiał do końca wyrazić pytania. – Od początku kadencji zrobiliśmy już kilka dróg na tym osiedlu. Pan prezydent obiecał, że co roku jedną drogę tam wybudujemy. Była już m.in. Górna i Krucza. Sukcesywnie się tym zajmujemy – zaznacza Chodziński. Przypomina też, że wkrótce ruszy tam budowa tunelu drogowego, który zbuduje PKP PLK. – To będzie udogodnienie dla mieszkańców tej części miasta – podkreśla zastępca prezydenta.