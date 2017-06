Rekordowa nadwyżka budżetowa w Białej Podlaskiej. Co miasto zrobi z pieniędzmi?

Zaoszczędzone pieniądze posłużą jako wkłady własne do unijnych inwestycji, m.in. do dalszej rewitalizacji Parku Radziwiłłowskiego (fot. UM Biała Podlaska)

- To historyczna nadwyżka jak na nasz budżet. Pieniądze przeznaczone będą na inwestycje, na rozwój miasta - podkreśla Dariusz Stefaniuk prezydent miasta. - Co ważne, kolejny rok tworzymy budżet, nie zaciągając kredytu. A dzięki oszczędnościom mamy jeden z największych budżetów inwestycyjnych w historii- dodaje prezydent.

Skąd taka rekordowa nadwyżka? - Kwota w dużej mierze wynika z oszczędności inwestycyjnych, ponieważ część projektów z tzw. SIT (Strategicznych Inwestycji Terytorialnych - przyp. red.) została przesunięta do realizacji na lata 2017 -2019 - tłumaczy Marta Juchnikowska skarbnik miasta. - Kolejne znaczne środki pochodzą z działalności oświatowej, m.in. z mniejszych dopłat do przedszkoli niepublicznych - precyzuje skarbnik.

Poza tym, oszczędności pochodzą też z administracji publicznej. - Organizujemy zamówienia zbiorcze w urzędzie miasta. Kiedyś było tak że każdy naczelnik wydziału miał swoją pulę pieniędzy do wydania, dzisiaj te pieniądze wydajemy w sposób skoordynowany, wszystko konsultowane jest z referatem zamówień publicznych- tłumaczy prezydent, który na ostatniej sesji uzyskał od radnych absolutorium. Od głosu wstrzymała się tylko radna Alicja Łagowska (niezależna). Jak później tłumaczyła nie zgadza się z oszczędnościami w oświacie.

Nadwyżka posłuży miastu na wkład własny m.in. do inwestycji unijnych. - To projekty które są kamieniami milowymi. To na przykład drugi etap rewaloryzacji parku radziwiłłowskiego, budowa stadionu miejskiego czy przygotowanie terenów inwestycyjnych w podstrefie. To inwestycje które pozytywnie zmienią nasze miasto - podkreśla Stefaniuk.

Większość z tych projektów to inwestycje rozpisane na lata, które wchodzą w tzw. SIT. - W urzędzie marszałkowskim jest oddzielna, negocjacyjno - uzgodnieniowa procedura dla tego programu. Pod koniec czerwca zakończy się proces ostatecznej weryfikacji dokumentów - mówi Michał Romanowski naczelnik wydziału polityki gospodarczej, rozwoju i promocji, który odpowiada za pozyskiwanie środków zewnętrznych dla miasta.

W ramach SIT w mieście ma jeszcze powstać sala widowiskowa przy ulicy Brzeskiej obok starostwa, sieć ścieżek rowerowych czy ośrodek edukacyjno-przyrodniczy przy stawach nad Klukówką.