W tym wagonie miał być węgiel. Były papierosy za prawie 5 mln zł

W środę podczas kontroli pociągu towarowego jadącego z Białorusi znaleziono papierosy ukryte w jednym z wagonów. Kontrabanda była w specjalnie skonstruowanej skrytce pod warstwą węgla.

Rozładunek kontrabandy zajął funkcjonariuszom Służby Celnej i Straży Granicznej wiele godzin. Po przeliczeniu towaru okazało się, że w pociągu ukryto blisko 356 tys. paczek papierosów o wartości rynkowej ponad 4,7 mln zł.

To jeden z większych przemytów udaremnionych w tym roku na wschodnim odcinku granicy Unii Europejskiej i jednocześnie trzeci co do wielkości w woj. lubelskim.

Trwa ustalanie sprawców przemytu. Sprawę bada Urząd Celny w Białej Podlaskiej.