Wcześniej był tu hotel. Gmina dostała zabytkowy dworek od marszałka

XIX-wieczny obiekt do 2015 roku był wykorzystywany przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego jako hotel z 80 miejscami noclegowymi. W sumie to 600 mkw. powierzchni. Kompleks obejmuje jeszcze ok. 4-hektarową działkę oraz pasiekę. Do dzisiaj w parku zachowały się aleje grabowe oraz topolowe. Obecnie obiekt stoi pusty.

– Analizowaliśmy propozycję darowizny już od pół roku. Nie ma co ukrywać, od co najmniej ośmiu lat dworek był nieczynny. Dużo zła wyrządziło tam wyłączenie ogrzewania. Przez to wkradła się tam wilgoć i grzyb. Trzeba będzie wyłożyć pieniądze aby to naprawić – przyznaje wójt gminy Wiesław Panasiuk.

– Nieruchomość generuje duże koszty utrzymania z uwagi na swój wiek, stan techniczny oraz objęcie jej nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto nieruchomość jest zbędna do realizacji zadań województwa lubelskiego – tłumaczy z kolei Beata Górka rzecznik marszałka.

Darowizna wiąże się z określonym wykorzystaniem obiektu do celów społecznych, oświatowych lub kulturalnych. – Pierwszy pomysł wynika z reformy oświaty. Chodzi o umiejscowienie tam kilku klas ze szkoły podstawowej z Grabanowa. Bo tam brakuje pomieszczeń. Ale to nie jest docelowe rozwiązanie – zastrzega Panasiuk.

Jedną z koncepcji na przyszłość jest utworzenia tam domu dla seniorów. – Ale nad tym będziemy się jeszcze mocno zastanawiać – podkreśla wójt.

Pomysł przejęcia dworku od początku popierał radny gminny Tomasz Wołowik. – Nie chodzi tylko o dworek, ale o 4 hektary działki, gdzie jest m.in. park. Mieszkańcy oczekują, że to będzie teren gminny. Chcą sie tam czuć jak u siebie – zaznacza radny. – 200 tys. zł rocznie dopłacamy do seniorów z gminy dla dwóch ośrodków. Równie dobrze pieniądze moglibyśmy wykorzystać na gminny dom dla seniorów. Z czasem taki obiekt mógłby sie stać wizytówką naszej gminy – dodaje Wołowik.

Wątpliwości ma za to radny Stefan Śledź. Jego zdaniem potrzeba co najmniej 2 mln zł aby zmodernizować nieruchomość. – Jeżeli tak mamy topić pieniądze, to ja nie widzę sensu, nie może tak być, że bierzemy pałace, a nie zajmujemy się drogami, naszym priorytetem – przekonuje Śledź. W jego ocenie, dom dla seniorów nie jest trafionym pomysłem, bo w okolicy są już takie placówki.

Klasycystyczny dwór w Grabanowie został zbudowany w latach 60. XIX wieku z inicjatywy rodziny Grabowskich. Następnie, od końca XIX wieku do 1944 roku, majątek należał do Szulców. W czasie wojny służył jako kwatera dla repatriantów. W 1947 roku swoją siedzibę miała tu Szkoła Rachunkowości Rolnej.

W kolejnych latach kursy rolnicze organizował tu Państwowy Fundusz Rolny. Obiekt użytkował też PGR Roskosz. Od 1982 roku należał do Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego. Pod koniec lat 80. dwór przeszedł gruntowny remont. Do 2015 roku służył Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego. Dyrektor LODR w Końskowoli zrzekł się użytkowania wieczystego do nieruchomości na rzecz województwa lubelskiego.