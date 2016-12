To pomysł stowarzyszenia Biała Pozytywka, któremu szefuje Renata Stefaniuk, żona prezydenta ale Białej Podlaskiej. To ona zaproponowała aby dzieci ze żłobka, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, liceów i seniorzy przygotowali oryginalne formy zaproszeń. Kluczowe było pytanie „dlaczego pierwsza dama powinna przyjechać do Białej Podlaskiej”.

– Jednym z naszych głównych celów jest budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej. I tym projektem chcemy rozpocząć długofalową integrację mieszkańców – mówi Renata Stefaniuk. – A kto lepiej zintegruje, jak nie pierwsza dama, która jest pierwszą damą wszystkich Polaków, niezależnie od wieku i od płci. Jesteśmy przekonani, że to otwarta osoba, która raczej łączy, a nie dzieli – uważa szefowa Białej Pozytywki, którą tworzy 21 kobiet.

Dlatego stowarzyszenie chce aby Agata Duda przyjechała do Białej Podlaskiej 8 marca w Dzień Kobiet. – Tak naprawdę to jeszcze nie wiemy jakie ma plany pani prezydentowa. Ale wierzę że gdy zobaczy jaki ogrom pracy w zaproszenia włożyli mieszkańcy, doceni to. Będziemy próbować drogą oficjalną i nieoficjalną. Nie popuszczę – śmieje się pani Renata.

– Młodzież stwierdziła że chce przygotować film. Do scenariusza każdy coś dodał. Wyszło całkiem zabawnie – przyznaje Aleksandra Michaluk, wychowawczyni klasy lingwistycznej z IV LO im. S. Staszica. – Młodzież chętnie się zaangażowała, bardzo są podekscytowani wizją spotkania z pierwszą damą, która jest przecież nauczycielem języka niemieckiego. Nie mogą się doczekać – dodaje Michaluk.

Z kolei przedszkolaki przygotowały plakat. – Na nim są prace dzieci w formie biedroneczek. Dzieci miały świadomość kogo zapraszamy, bo zorganizowałyśmy specjalne zajęcia na których przedstawiłyśmy sylwetkę pani prezydentowej – podkreśla Bożena Wożniak z przedszkola niepublicznego im. Przyjaciół Kubusia Puchatka.

Seniorzy postawili na album. – Zaprezentowaliśmy w nim formy naszej aktywności. Na przykład pierwsza strona wykonana jest haftem krzyżykowym – precyzuje Zofia Zalewska. – Pani prezydentowa powinna do nas przyjechać i zobaczyć nasz region – stwierdza pani Zofia.

– Jeżeli pani Agata Duda się zgodzi, to wspólnie ze wszystkimi środowiskami stworzymy agendę tego spotkania – zapowiada Renata Stefaniuk. – Łączymy pokolenia w Białej Podlaskiej –podkreśla na koniec przewodnicząca Białej Pozytywki.