Ziobro chciał dożywocia dla morderców z Rakowisk. Sąd Najwyższy oddalił kasację

Prokurator Generalny złożył kasację od zbyt niskich, jego zdaniem, kar dla skazanych. Argumentuje, że 20-letni pobyt w więzieniu to zbyt łagodny wyrok za zbrodnię popełnioną z tak wielkim okrucieństwem. Uważał, że sprawcy powinni spędzić w więzieniu resztę życia.

Sąd Najwyższy oddalił dziś jednak kasację Prokuratora Generalnego.

Do makabrycznej zbrodni w Rakowiskach nieopodal Białej Podlaskiej doszło w grudniu 2014 roku. Kamil to jedyny syn zamordowanych Agnieszki i Jerzego N. Jego ojciec był pułkownikiem Straży Granicznej, a mama uczyła w bialskim ogólniaku. Kilka miesięcy przed zbrodnią ich syn zaczął się spotykać z Zuzanną M. Ponieważ oboje wagarowali, rodzice Kamila sprzeciwiali się związkowi z nastolatką. Kamil i Zuzanna postanowili więc się ich pozbyć.

W nocy z 12 na 13 grudnia nastolatkowie mieli być w Krakowie, na wieczorze literackim. Kamil wysłał nawet mamie SMS-a, że już dojeżdżają. W rzeczywistości oboje wrócili do domu, gdy dorośli już spali. Stanęli przy ich łóżku i zaczęli zadawać w sumie kilkadziesiąt ciosów nożami o długości 15 cm. Po zbrodni Zuzanna próbowała odciąć obie ręce Jerzego N., bo nie chciała zostawiać śladów po tym, jak ugryzła go w przedramię. Zabójcy zostali zatrzymani kilka godzin później. Oboje przyznali się do winy.

Sąd Okręgowy w Lublinie skazał ich na 25 lat pozbawienia wolności zastrzegając, że mogą wyjść na wolność nie wcześniej niż po odbyciu 20 lat kary. Po zaskarżeniu wyroku przez prokuraturę uważającą, że jest on za niski oraz przez adwokatów, uważających go za zbyt surowy sprawą zajął się lubelski Sąd Apelacyjny. Utrzymał on w mocy wyrok pierwszej instancji. To właśnie z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się minister sprawiedliwości i prokurator generalny, Zbigniew Ziobro.