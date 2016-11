Kierowca masturbował się gdy jechał busem z pasażerami? Będzie eksperyment procesowy

Rozpoczął się proces Mariana K. Mężczyzna odpowiada za to, że masturbował się w czasie gdy prowadził pasażerskiego busa.

Do zdarzenia miało dojść 16 kwietnia w busie jadącym na trasie z Frampola do Korytkowa Dużego. Siedzący za kierownicą 44-letni mężczyzna miał w pewnej chwili zacząć się onanizować. Zrobił to na oczach pasażerów, w tym 10-letniej dziewczynki.

– W październiku Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju przedstawiła Marianowi K. zarzut dotyczący onanizowania się prezentując przy tym małoletniej poniżej 15. roku życia wykonywanie czynności seksualnej – relacjonuje sędzia Anetta Wlezień, wiceprezes Sądu Rejonowego w Biłgoraju. – Oskarżonemu grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

Podczas pierwszej rozprawy Marian K. nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, których sąd z uwagi na delikatny charakter sprawy nie chce wyjawiać.

– Kolejną rozprawę zaplanowano na połowę grudnia. Znane będą wtedy wyniki eksperymentu procesowego, który ma wykazać, czy z miejsca, które w busie zajmowała dziewczynka możliwe jest zaobserwowanie tego, że kierowca pojazdu się masturbuje – mówi sędzia Wlezień.