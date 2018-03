Oferował streaming TV za darmo, zarabiał na reklamach. Zapukali do niego policjanci

Policjanci weszli do mieszkania 30-latka z powiatu biłgorajskiego.

Jak wynikało z ustaleń funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości mężczyzna za pośrednictwem dwóch stron internetowych udostępniał sygnały płatnych platform telewizyjnych. Streaming kanałów tv był nieodpłatny, ale mężczyzna zarabiał na reklamach zamieszczanych na swoich stronach.

– Wielkość uzyskiwanych dochodów z procederu przestępczego uzależniona była od ilości osób odtwarzających kanały telewizyjne. Jednak z uwagi na popularność serwisu do 30-latka zgłaszało się coraz więcej reklamodawców. Policjanci dokonali zabezpieczenia majątkowego od sprawcy o wartości 15 tys. zł. Zabezpieczyli również dwa komputery oraz dysk twardy – relacjonuje st. sierż. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Działalność mieszkańca powiatu biłgorajskiego naruszała przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

30-latek usłyszał już w tej sprawie zarzuty. Przyznał się do zarzucanego mu czynu i poddał się dobrowolnie karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywny w wysokości 2 000 zł. Zobowiązano go także do naprawienia szkody pokrzywdzonym podmiotom.