Po wizycie 17-latka z mieszkania starszego pana zniknęło 30 tys. zł

Do zdarzenia doszło w sobotę przed południem. Młody mężczyzna ukradł pieniądze z jednego z domów. Został zatrzymany przez biłgorajskich policjantów wkrótce po zdarzeniu.

We wtorek 17-latek został doprowadzony do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesiący. Sąd Rejonowy w Biłgoraju przychylił się do tego wniosku.

Młody mężczyzna, jak ustalili policjanci, w przeszłości był już karany za kradzieże i włamania.