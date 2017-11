Litwini chcą przejąć sklepy Stokrotka. Emperia Holding porozumiała się z Maximą Grupe

To już prawie pewne. Właściciel Stokrotek Emperia Holding ma zostać sprzedana litewskiej spółce Maxima Grupe, która posiada m.in. sklepy Aldik. Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody na koncentrację przez UOKiK

W zawartej dzisiaj umowie inwestycyjnej Maxima zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji Emperii Holding po cenie 100 zł za akcję. - Litewski inwestor został wybrany w drodze otwartego i konkurencyjnego procesu - czytamy w komunikacie.

Zarząd Emperii Holding uważa ustalone warunki transakcji za atrakcyjne dla akcjonariuszy. Podkreśla jednocześnie, że wejście do spółki nowego inwestora umożliwi jej bardziej dynamiczny rozwój .

Zawarta umowa kończy proces wyboru inwestora strategicznego dla spółki, który został zainicjowany w maju bieżącego roku.

- Maxima została wybrana jako inwestor strategiczny dla Emperii w drodze otwartego i konkurencyjnego procesu. Wierzymy, że Maxima jest idealnym partnerem wspierającym dalszy rozwój firmy - powiedział Dariusz Kalinowski, prezes zarządu Emperia Holding S.A.

Maxima działa głównie na rynku krajów bałtyckich. Obecna jest też na kilku rynkach europejskich. W Polsce jest właścicielem m.in. sklepów marki Aldik.

Sieć Stokrotka powstała w 1990 roku w Lublinie. - W 2017 roku należąca do nas sieć Stokrotka otworzy rekordową liczbę sklepów, a w 2018 planowane jest otwarcie ponad 100 nowych placówek. Dzięki nowemu inwestorowi Stokrotka będzie mogła rozwijać się jeszcze szybciej nie tylko przez wzrost organiczny, ale również przez fuzje i przejęcia, a także będzie konsekwentnie realizowała strategię w oparciu o obecnie funkcjonujące formaty. Dzięki pozyskaniu nowego inwestora Stokrotka będzie mogła odgrywać również istotną rolę w konsolidacji ciągle rozdrobnionego polskiego rynku handlu detalicznego. Nowy inwestor to nie tylko kapitał, ale to także transfer doświadczenia i know-how z rynków europejskich – dodaje Dariusz Kalinowski.

Z kolei Petras Jašinskas, przewodniczący Maxima Grupe, powiedział, że Stokrotka jest "wiodącą marką supermarketów w Polsce opartą na silnych fundamentach, która, jak wierzymy, ma duży potencjał do dalszego rozwoju". - Jesteśmy podekscytowani perspektywami współpracy z Emperią i szansą na zwiększenie naszej obecności na stale rozwijającym się polskim rynku handlu detalicznego. Będziemy wspierać spółkę w realizacji strategicznych inicjatyw, w tym w uruchomieniu nowych sklepów, dalszej ekspansji w całym kraju i selektywnych przejęciach nowych placówek" - dodał.

Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody na koncentrację ze strony UOKiK oraz spełnienia innych warunków, w tym m.in. osiągnięcia progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami w wezwaniu uprawniających do 66 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz pomyślnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu w zakresie zmiany statutu Spółki.

Z 410 sklepami pod szyldem Stokrotka, Emperia posiada około 20 proc. udziałów w segmencie supermarketów typu proximity zlokalizowanych na osiedlach, w minicentrach i galeriach handlowych.

Emperia w 2016 r. osiągnęła 2.451 mln zł skonsolidowanych przychodów i 111 mln zł EBITDA. Emperia zatrudnia około 8.200 osób. Akcje Spółki notowane są Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2002 roku.