Milion na rozwój dla firmy z Lublina. Ma pomóc znaleźć pracę absolwentom UMCS

Rozwiązanie to pozwala na współpracę pomiędzy rekruterami, którzy wspólnie będą mogli prowadzić poszukiwania i selekcję kandydatów oraz wymieniać się między sobą informacjami o chętnych do pracy.

W praktyce oznacza to, że to nie osoba szukająca zatrudnienia będzie wysyłała do potencjalnych pracodawców swój życiorys. To mentor biznesowy będzie jej podpowiadał coraz lepsze firmy. Będzie to robić w oparciu nie tylko o informacje zawarte w CV, ale także o cechy indywidualne i predyspozycje.

Jobllegro to odpowiedź na potrzebę zgłoszoną przez UMCS. Największy lubelski uniwersytet chce pomóc swoim absolwentom znaleźć wymarzoną pracę. Uczelnia zobowiązała się do wdrożenia oraz przetestowania tego rozwiązania.

– Powstanie „ekosystem”, który będzie tworzył ścieżki kariery studentów. Będziemy mogli śledzić ich losy na rynku pracy. O ile zdobycie pracy nie jest dziś większym problemem, to znalezienie tej wymarzonej może być dużo trudniejsze. Jobllegro pomoże zdobyć wymarzoną posadę – mówi Mateusz Kozłowski z eduLAB

– Na wdrożeniu rozwiązania zyska także uczenia – dodaje Anna Piwko z eduLAB. – Platforma Jobllegro pozwoli nie tylko na budowanie relacji z biznesem, ale także na udoskonalanie oferty edukacyjnej uniwersytetu, a co za tym idzie na tworzenie kierunków i programów nauczania odpowiadających na potrzeby rynku. Wierzymy, że w ślad za UMCS pójdą inne uczelnie, nie tylko krajowe.

Akcelerator eduLab

To nie ostatni start-up, który otrzyma dofinansowanie w eduLAB. W ramach akceleracji ma powstać co najmniej sześć spółek, które będą kontynuować rozwój wypracowanego produktu i wprowadzić go na rynek, stając się tym samym pionierami Education Technology w Polsce. Do 11 lutego trwa nabór wniosków do kolejnej rundy rekrutacji. Więcej informacji: www.edulab.io