Pierwszy McDonald's powstanie w Świdniku. Rusza budowa

– W pierwszych dniach sierpnia rozpoczęliśmy prace na działce u zbiegu al. Lotników Polskich i Racławickiej w Świdniku obejmujące przygotowanie infrastruktury podziemnej przed przystąpieniem do budowy samego lokalu – informuje Dominik Szulowski z biura prasowego McDonald’s Polska. – Zakładamy, że zakończą się one na początku września. Budowa na przygotowanej działce zajmuje około 3 – 4 miesięcy. Jest więc szansa, że uda się ją zakończyć jeszcze w tym roku. Będzie to oczywiście lokal typu McDrive. Na chwilę obecną jest jednak jeszcze zbyt wiele niewiadomych, by móc podać termin otwarcia bardziej precyzyjnie.

Więcej szczegółów pojawić ma się w drugiej połowie września.

McDonald's Polska rozpoczął działalność w 1992 roku w Warszawie. Obecnie w Polsce działa 379 restauracji McDonald’s, które zatrudniają blisko 19 tys. osób. 268 lokalizacji to obiekty prowadzone przez 63 licencjobiorców, niezależnych przedsiębiorców działających na podstawie umowy franczyzy z McDonald’s.

W województwie lubelskim lokale McDonald’s działają m.in. w Chełmie i w Lublinie. Niedawno siódmą z rzędu restaurację tej sieci otwarto na terenie parku handlowego na Węglinie, przy al. Kraśnickiej.

Niewykluczone, że na terenie naszego województwa lokali pod szyldem McDonald’s będzie więcej, ponieważ widzi tu potencjał dla swojej działalności. – Prowadzimy działania zmierzające do pozyskania atrakcyjnych nieruchomości w tej części Polski – przyznaje Szulowski. – Kierujemy się jednak zasadą, że publicznie deklarujemy plan otworzenia w konkretnym miejscu nowego lokalu naszej sieci dopiero wówczas, gdy proces inwestycyjny jest odpowiednio zaawansowany, w szczególności, gdy posiadamy tytuł prawny do nieruchomości.