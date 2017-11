Prestiżowe zwycięstwo Ursus Bus. Dostarczy 47 autobusów elektrycznych

Model Ursus City Smile, który zostanie dostarczony do Zielonej Góry, to w pełni elektryczny, 12-metrowy autobus miejski napędzany wyłącznie energią elektryczną. Nie emituje żadnych spalin do atmosfery, podczas ruszania z przystanku wytwarza czterokrotnie mniej hałasu niż autobusy z napędem diesla i hybrydowym