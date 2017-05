Chełm: Więcej ścieżek rowerowych, więcej rowerzystów

Mieszkańcy zaczęli przesiadać się na rowery szczególnie po tym, jak wzdłuż Uherki zbudowano spacerowo-rowerowy bulwar. Od tamtej pory, z sezonu na sezon spotyka się tam coraz więcej rowerzystów. Dlatego też władze miasta postawiły na rozbudowę takich ścieżek. Pierwsze odcinki powstaną w tym roku w ramach mającej rozpocząć się w najbliższych tygodniach, przebudowy ulicy Zielnej i jej skrzyżowania z ul. Obłońską. W efekcie nowego połączenia tych ulic powstanie rondo, które zgodnie z projektem, okalać ma ścieżka rowerowa.

Przedsięwzięcie to traktowane jest jako pierwszy etap modernizacji całej ul. Kolejowej. Zgodnie z gotową już dokumentacją techniczną ścieżka rowerowa wzdłuż tej ulicy ma mieć około 2,5 km długości.

– Docelowo ścieżka powinna być połączona ze ścieżkami w ulicach Lubelskiej i al. I AWP – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Dlatego w przyszłości zasadne byłoby wykonanie około 500-metrowego łącznika biegnącego przy wiadukcie i wzdłuż Al. Armii Krajowej do ronda przy „Kamenie”

– Jeszcze kilka lat temu mieliśmy w mieście jedynie ścieżkę wzdłuż al. 3-go Maja o długości około kilometra – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Dzisiaj jest ich nieporównywalnie więcej. Tylko w obecnej kadencji samorządu oddaliśmy do użytku kolejnych 6 km rowerowych szlaków w ramach Tras Rowerowych Polski Wschodniej.

Kolejny planowany odcinek ścieżki o długości 8 km ma powstać w granicach miasta wzdłuż czekającej na gruntowną modernizację krajowej „dwunastki”. Na to zadanie Chełm ma już przyznane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym przypadku pierwsze prace budowlane planowane są w przyszłym roku. Jest szansa, że wtedy też rozpoczną się prace przy budowie ścieżki (1,3 km) wzdłuż kolejnego odcinka ul. Lubelskiej, tym razem od Chełmskiego Parku Wodnego do ronda im. Romana Dmowskiego. Chełm liczy także na unijne dofinansowanie budowy 3-kilometrowej ścieżki wzdłuż odcinka ul. Hrubieszowskiej, przez las Borek do wschodnich granic miasta.

Miejskie ścieżki zostaną także przedłużone o 11 km nowych ścieżek, które mają powstać w sąsiednich gminach. Kwestią otwartą pozostaje też rozbudowa bulwaru nad Uherką.

– Chciałabym aby został on kiedyś wydłużony w kierunku północnym i mógł stanowić promenadę prowadzącą do jednego z najstarszych zabytków miasta - ruin średniowiecznej wieży w Bieławinie – dodaje Agata Fisz.