Chińczycy zbudują kopalnię w Lubelskiem. Kiedy mają ruszyć prace?

Budowa kopalni „Jan Karski” w miejscowości Kulik w gminie Siedliszcze nabiera coraz bardziej realnych kształtów. W minioną sobotę z Chin wróciła delegacja inwestora – polsko-australijskiej firmy PD Co, spółki zależnej Prairie Mining.

– Podczas rozmów z naszym chińskim partnerem uzgodniliśmy harmonogram prac związany z budową kopalni w Kuliku. Po raz kolejny szefowie spółki China Coal podtrzymali swoje deklaracje związane z zapewnieniem finansowania budowy. To daje nam gwarancję, że ten projekt zostanie zrealizowany – mówi Mirosław Taras, wiceprezes spółki PD Co.

Fundusze będą pochodzić z chińskich banków. Chińczycy będą także głównym wykonawcą tej inwestycji – zaangażują w to swoją spółkę-córkę, CC5C. Warto tu przypomnieć, że China Coal jest drugim największym producentem węgla w Chinach, a CC5C ma ponad 40-letnie doświadczenie w budowie kopalni – zrealizowała już ponad 340 projektów górniczych, na całym świecie zbudowała ponad 300 szybów.

– Po rozmowach w Chinach można stwierdzić, że projekt wszedł w fazę realizacyjną – dodaje wiceprezes Taras. – Podstawowym celem naszej 10-dniowej wizyty było przygotowanie materiałów do stworzenia bankowego studium wykonalności, co jest podstawą do uzyskania finansowania tego przedsięwzięcia. Wstępne studium wykonalności zostało bardzo wysoko ocenione, wręcz uznane za dokument o niezwykle wysokim standardzie, niespotykanym w branży górniczej.

Koszt budowy nowej kopalni będzie rozbity na dwa strumienie – większość środków zapewni China Coal, a pozostałe Prairie Mining.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość w kontekście planowanej budowy kopalni „Jan Karski”. – Uzyskaliśmy warunki przyłączenia kopalni do sieci energetycznej PGE – mówi Mirosław Taras. – Najbliższe miesiące to okres wytężonych przygotowań do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą do Ministerstwa Środowiska. Chcemy to zrobić w połowie 2017 r. – dodaje wiceprezes PD Co.

Kopalnia Jan Karski

Złoża węgla do wydobycia są szacowane na 139,1 mln ton. „Jan Karski” ma produkować średnio 6,34 mln ton rocznie. Koszt wydobycia tony węgla ma wynieść zaledwie 24,96 USD za tonę. Budowa kopalni ma ruszyć w 2019 roku, a wydobycie w 2023 roku.