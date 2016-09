Jest praca w Straży Granicznej. Kto może zostać zatrudniony?

W ostatnio prowadzonym naborze poddział przyjął do służby 10 osób – mówi ppor. SG Dariusz Sienicki. – Kolejne wcielenia będą miały miejsce w 2017 roku w lutym, czerwcu i październiku.

Decyzją komendanta głównego SG Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej został przydzielony limit przyjęć do służby przygotowawczej w liczbie: do 18 osób w lutym, do 15 w czerwcu oraz do 12 w październiku. Na razie nie ma jeszcze dokładnych terminów rekrutacji.

Straż Graniczna stawia przyszłym funkcjonariuszom wysokie wymagania. – Służbę w SG może pełnić osoba o nieposzlakowanej opinii, nie karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych – tłumaczy ppor. Sienicki. – Wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Kandydat ma dawać również rękojmię zachowania tajemnicy państwowej i służbowej.

Generalnie kandydat może być przyjęty do służby jeśli nie przekroczył 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadane kwalifikacje lub umiejętności przydatne do pełnienia służby w SG, kandydat nie spełniający tego warunku może być przyjęty za osobistą zgodą komendanta głównego.

Jeśli chodzi o preferencje dotyczące kandydatów to między innymi liczy się wyższe wykształcenie najlepiej uzyskane po ukończeniu takich kierunków, jak tak prawo, informatyka, elektronika, czy telekomunikacja. Znaczenie mają też studia związane z opanowaniem kryptografii w zakresie przydatnym w SG. Podczas naboru znaczenie mają także takie uprawnienia zawodowe kandydatów, jak na przykład aplikacja kontrolerska, nadzór budowlany, czy uprawnienie tłumacza przysięgłego. Na specjalne względy mogą liczyć także funkcjonariusze innych służb mundurowych, ale też dotychczasowi pracownicy Najwyższej Izby Kontroli czy szeroko pojętej „skarbówki”.

Więcej informacji również na temat przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, czekających kandydatów testów oraz wymaganych dokumentów zainteresowani znajdą na internetowej stronie www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl.