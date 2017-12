Nowy kandydat na prezydenta Chełma. Kto powalczy o urząd?

Taka deklaracja padła podczas poniedziałkowej wizyty Gowina w Chełmie. – Zdaję sobie sprawę, że senator Zając cieszy się w swoim środowisku dużym autorytetem i w wyborach zapewne byłby zdecydowanym faworytem – powiedział Gowin. – Rzecz w tym, że upomniała się o niego polityka ogólnopolska.

Wicepremier zastrzegł się, że Banaszek na obecnym etapie jest jeszcze kandydatem na kandydata. Oficjalny pretendent zostanie uzgodniony w ramach Zjednoczonej Prawicy. Tymczasem jak powiedziała poseł Beata Mazurek, lider chełmskiego PiS w jej środowisku też są równie dobrzy kandydaci.

W rozmowie z wicepremierem Gowinem poseł Mazurek wymieniła nazwisko Zdzisława Szweda, dyrektora Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych. Z drugiej strony w Chełmie coraz częściej z różnych źródeł słyszy się, że i sama Mazurek mogłaby wystartować w prezydenckich wyborach. Z poseł nie udało nam się wczoraj skontaktować.

Jakub Banaszek jest członkiem Porozumienia, radnym warszawskiej dzielnicy Ochota oraz doradcą ministra zdrowia i wojewody lubelskiego. W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydując z listy PiS bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski.

– Chełm potrzebuje dużych zmian – powiedział Banaszek. – To moje rodzinne miasto i wiem, czego mu potrzeba. Od kilku miesięcy pracuję nad projektem, którego efektem ma być ulokowanie w Chełmie rządowej agendy. Jednocześnie byłoby to impulsem do rozwoju gospodarczego i powstania wielu nowych miejsc pracy.

Obecna prezydent Chełma Agata Fisz nie podjęła jeszcze decyzji, czy będzie kandydować na czwartą z rzędu kadencję.

– Mam jeszcze na to dużo czasu – mówi prezydent Fisz. – Muszę rozważyć wiele czynników, w tym także te, które rzutują na moje życie rodzinne.

Poważnym rywalem dla wymienionych kandydatów może być też Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego. – Decyzji jeszcze nie podjąłem, ale kandydowania nie wykluczam – mówi Grabczuk. – Chełm potrzebuje dużych inwestycji i poprawy infrastruktury drogowej. Także skutecznego sposobu na zatrzymanie młodych ludzi w mieście.