Od 6 lat próbuje zdać egzamin na prawo jazdy. Rekordowa liczba podejść. Wkrótce kolejne

Kursant z gminy Wola Uhruska ma już ustalony kolejny termin egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Rzecz w tym, że będzie to już jego 86 podejście. Z takim dorobkiem stał się nawet bohaterem „Rankingu Mazura” w TVN24

Często kursanci, którzy wielokrotnie przystępowali do egzaminu teoretycznego, sprawdzian praktyczny zdają często wręcz modelowo

Pechowy kursant próbuje szczęścia już od sześciu lat. Konsekwentnie wszystkie kolejne próby zdania egzaminu na prawo jazdy kategorii B podejmował w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie. Tamtejsi instruktorzy i egzaminatorzy traktują to jako dowód zaufania, jakim niezmiennie ich darzy.

– W 2013 roku stawał do egzaminu teoretycznego 24 razy, w następnym roku takich prób było 31, w 2015 – 17, a w kolejnym siedem – wylicza Marek Sapiecha, kierownik Działu Egzaminowania w chełmskim WORD. – W ubiegłym roku pochylał się u nas nad egzaminacyjnym testem siedem razy. Niestety za każdym razem brakowało mu wymaganej liczby punktów.

Kursant zapewnia egzaminatorów, że się nie podda i bez względu na koszty będzie zdawał egzamin do upragnionego skutku. Tymczasem te koszty w jego przypadku są już niebagatelne. Egzamin teoretyczny kosztuje 30 zł, a zatem uparty kursant zdążył już wydać około 2,5 tys. zł. Bez względu na wszystko do kolejnych egzaminów przystępuje z uśmiechem, a egzaminatorzy nigdy nie usłyszeli od niego złego słowa. Nigdy też się na nich nie skarżył.

– Po tylu latach znajomości darzymy się już wzajemną sympatią – zapewnia Sapiecha. – Ze swojej strony staramy mu się na miarę naszych możliwości pomóc. Po kolejnych nieudanych próbach w ramach nieoficjalnych lekcji staramy się tłumaczyć mu, którą odpowiedź w teście powinien zaznaczyć i dlaczego. Jak na ironię w tych rozmowach naprawdę wykazuje się wiedzą. Tym trudniej jest nam zrozumieć ciąg niepowodzeń podczas egzaminacyjnych testów. Dopingujemy go, trzymamy za niego kciuki i kiedy w końcu zda, to i dla nas będzie to dużym wydarzeniem.

Po zdaniu egzaminu kursanta będą czekały kolejne schody w postaci egzaminu praktycznego. I tu pociecha dla niego. Z kilkunastoletniego doświadczenia Sapiechy wynika bowiem, że kursanci, którzy wielokrotnie przystępowali do egzaminu teoretycznego, sprawdzian praktyczny zdają często wręcz modelowo. Z utrwaloną wiedzą teoretyczną świetnie radzą sobie na drogach.

– Nie jest to regułą, gdyż może być i tak, że ktoś po prostu nie ma predyspozycji do bezpiecznego kierowania pojazdem – tłumaczy Sapiecha. – Tymczasem kursant z gminy Wola Uhruska zapewnia swoich instruktorów i egzaminatorów, że w przeciwieństwie do egzaminu teoretycznego, praktycznego się nie boi.

Za cały miniony rok w chełmskim WORD zdawalność egzaminu teoretycznego osiągnęła wskaźnik na poziomie 52,07 proc. Tymczasem w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynosił on 49,65 proc. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzętu: komputera, monitora i specjalnej klawiatury egzaminacyjnej. Trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Zdobyć można 74 punkty, przy czym wymagane minimum przekładające się na wynik pozytywny to 68 punktów. Bywało, że kursantowi z Woli Uhruskiej niewiele do tego minimum brakowało.